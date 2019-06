Dimas Vázquez del PSPV, pacta amb PP i Ciutadans per governar al municipi.

Print This Post

El seu partit, el PSPV el dóna per expulsat per desobeir les directrius que li marcaven pactar amb Compromís, entre altres coses.

Sueca continuava següent el punt de mira fins al ple d’investidura que va tenir lloc el cap de setmana. Dimas Vázquez del PSPV aconseguia l’alcaldia del municipi pactant amb el Partit Popular i amb Ciutadans encara que el cost que pagarà per aquest fet és molt alt, ja que el seu propi partit li dónaria per expulsat per desobeir les directrius que li marcaven pactar amb Compromís.

El Partit Popular, que li ha prestat els seus vots per a investir-lo, es quedarà fora de l’executiu local, per la qual cosa governarà només amb els dos regidors de Ciutadans. Per tant, sumaran huit escons.



Vázquez va aprofitar el seu primer discurs oficial per a reivindicar que les forces polítiques s’han unit per treballar conjunt i activament per Sueca

Per altra banda, Raquel Tamarit es va acomiadar