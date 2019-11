Dimiteix Albert Rivera i el Govern continua en l’aire

Print This Post

La dimissió d’Albert Rivera i la incertesa de pactes resultats del 10N

Més incerteza i cares llargues en la majoria dels partits després dels resultats electorals del 10N

Una nit electoral que deixa el mapa de Govern Espanyol encara més dividit que fa 6 mesos en les passades eleccions la dimissió fa uns minuts del President de Ciutadans Albert Rivera després de perdre un total de 47 escons en el Congrés i Vox dins del mateix amb 52 escons

El Partit Socialista Obrer espanyol obté un total de 120 escons, 5 menys que en Abril 2019, el Partit Popular creix com a segona força política amb un total de 88 escons i la gran sorpresa de la nit l’ha portat el grup VOX que s’ha convertit a hores d’ara i en tan sols 11 mesos en la tercera força política de l’estat Espanyol amb un total de 52 escons que li permetran inclòs posar en dubte totes les decisions

L’altra gran sorpresa de la nit se l’emportava Albert Rivera i Ciutadans que van passar el tall amb no mes 10 Diputats en el Congrés després dels 57 que van aconseguir fa 6 mesos, fet que ha provocat la dimissió irrevocable del seu President no més fa unes hores, sent conseqüent amb la seua trajectòria



Podem és que queda amb la 4 posició, perd 35 escons respecte al mes d’Abril i tampoc celebra resultats



Mas País amb la Coalició de Compromís i amb Errejon al cap, no compleix expectatives i només comptara amb 3 Diputats.