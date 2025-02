Un projecte esperat durant més de deu anys

Després de deu anys d’espera, la Diputació de València ha donat llum verda a l’actualització del projecte que connectarà Sueca i Fortaleny mitjançant un itinerari ciclopeatonal segur. Aquest recorregut partirà des del pont d’Arturo Monfort, també conegut com a pont d’Alfonso XIII, sobre el riu Xúquer.

Una connexió segura i sostenible

El projecte aprofitarà la infraestructura del pont rehabilitat fa uns anys per a convertir-lo en una via ciclopeatonal i s’estendrà per la plataforma de la CV-509 (Sueca-Corbera), passant per la rotonda d’enllaç entre la CV-509 i la CV-511 (Fortaleny-Riola), fins a arribar al nucli urbà de Fortaleny.

Segons Antonio Sellés, alcalde de Fortaleny, “açò és una obra molt important” i, a més, reconeix que “ha costat” que aquest projecte es fera realitat.

També la vicealcaldessa de Sueca, Pilar Moncho, ha valorat positivament aquesta connexió, destacant que permetrà als veïns desplaçar-se de manera pràctica i segura entre les dues poblacions.

Millores en il·luminació i seguretat

Una de les grans novetats d’aquest itinerari serà la seva il·luminació completa, que millorarà la seguretat de vianants i ciclistes. El recorregut tindrà una longitud de 790 metres i un ample de 2,50 metres, amb un separador de carrils de 0,40 metres.

Com destaca Moncho, Sueca i Fortaleny comparteixen molts lligams i aquest projecte afavorirà la mobilitat sostenible sense riscos per als usuaris.

Pressupost i termini d’execució

L’obra compta amb un pressupost de 1.172.155,28 euros i es preveu que les obres tinguen un termini d’execució de sis mesos des del seu inici.