Diputació encamina la recta final dels treballs de neteja de fang en els municipis afectats per la DANA

El president Vicent Mompó destaca el paper clau de la institució en la gestió de l’emergència

La Diputació de València ha anunciat que preveu completar la neteja de tots els soterranis i garatges afectats per la riuada del passat octubre abans de finalitzar aquest mes de gener.

Segons el president de la corporació, Vicent Mompó, posteriorment, al febrer, es realitzaran repassos finals i treballs residuals.

Durant la seua visita a Algemesí, un dels municipis més afectats, Mompó ha ressaltat el compromís de la Diputació: “Estem on hem d’estar, al costat dels municipis i els valencians”, i ha recalcat que aquesta resposta és possible malgrat assumir competències que no li són pròpies.

Avanç dels treballs i dades actualitzades

Fins ara, el dispositiu coordinat per la Diputació, amb la participació de bombers, UME i empreses contractades, ha finalitzat la neteja de 207 baixos dels 296 programats. A més, 54 soterranis es troben en alguna de les dues fases d’execució:

Retirada de fang, vehicles i objectes personals.

Els treballs han requerit una inversió de 10,9 milions d’euros.

Situació per municipis

Ja completats:

Els baixos d’ Aldaia, Llocnou de la Corona, Alaquàs i el barri de La Torre (València) estan nets.

Els baixos d’ (València) estan nets. Quasi finalitzats: Picanya: 36 de les 37 actuacions programades completades. Alfafar: 20 de 22 baixos nets.

En procés:

A Paiporta i Massanassa , s’han iniciat els treballs en els 56 garatges i soterranis previstos.

A i , s’han iniciat els treballs en els 56 garatges i soterranis previstos. A punt de finalitzar:

Municipis com Benetússer, Sedaví, Albal, Catarroja i Algemesí estan en la recta final, amb previsió d’acabar el 31 de gener.

Ajuda i col·laboració institucional

L’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha agraït l’ajuda de la Diputació des del primer moment, destacant l’enviament de maquinària, material informàtic i treballs de reposició de flota de vehicles municipals: “A poc a poc, anem recuperant la normalitat.”

Crítica al Govern central i crida a l’acció

Vicent Mompó ha lamentat l’absència de la Diputació en la reunió que Pedro Sánchez va mantenir amb alcaldes afectats i ha criticat que “això no va de colors polítics, sinó de municipis afectats.” Ha demanat al Govern espanyol agilitat perquè les ajudes promeses no es queden en titulars: “Si no arriben, municipis com Algemesí no podran reconstruir-se.”

Amb aquesta actuació, la Diputació de València reafirma el seu compromís amb la recuperació dels municipis afectats i la tornada a la normalitat després d’una de les catàstrofes naturals més greus de l’any.