Dirigida a AMPAS i persones consumidores i incloses dins del pla A menjar sa! IVIFA organitza tres jornades de sensibilització a Elx, Castelló i València per a conscienciar sobre una alimentació saludable en l’edat escolar

El Institut Valencià d’Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA) -fundació creada per LA UNIÓ de Llauradors- organitza tres jornades de sensibilització a Elx, Castelló i València dirigides a les AMPAS i associacions de persones consumidores perquè el treball de conscienciació dels escolars es veja reforçat amb una major consciència dels pares quant a una alimentació correcta com a font de salut dels seus fills. En aquestes jornades intervindran representants de les Universitats (Universitat Miguel Hernández, Universitat Jaume I i Universitat Politècnica de València, nutricionistes, representants de la cooperativa Consum, de AVACU i de Conselleria d’Agricultura.



Les jornades formen part del pla A Menjar sa! d’aquest curs 2018-2019, que fomenta el consum entre l’alumnat de fruites i hortalisses, llet i productes lactis. Es duu a terme en un total de 614 centres escolars de tota la Comunitat Valenciana que han sol·licitat expressament participar en el mateix i arribarà a uns 135.000 alumnes de primària. El pla, desenvolupat per IVIFA, està finançat amb fons públics provinents de la Unió Europea, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.



L’objectiu principal del pla és el foment del consum de fruites i hortalisses, llet i productes lactis, entre l’alumnat d’edats primerenques, així com millorar els seus hàbits alimentaris cap al consum de productes més saludables i, al mateix temps, conscienciar als menors de la importància de consumir productes locals i produïts mitjançant fórmules mediambientalment sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, pretenent-se implicar també pares, mares i col·lectiu educatiu. Es pretén conscienciar no solament sobre els productes, sinó també sobre els envasos i la forma de distribució.



En aquesta edició es preveu repartir més de 231.000 kg de fruita de temporada a granel i en IV gamma (cireres, nispros, taronges, prunes, bresquilla i albercoc) i hortalisses (carlotes), 19.000 litres de suc de taronja, 37.000 litres de llet pasteuritzada i 43.000 kg de iogurt natural. Tots els productes són de la Comunitat Valenciana i la major part d’ells són ecològics i emparats en marques de qualitat.



Paral·lelament al repartiment es duran a terme múltiples activitats complementàries com a xarrades sobre el balafiament dels aliments dirigides al professorat, alumnat, AMPAS i famílies en 25 centres de tota la geografia; més de 500 tallers per a 10.000 alumnes sobre l’alimentació en l’etapa escolar i també al voltant de 40 visites guiades per a prop de 1.800 alumnes a explotacions agràries, centres de manipulació i condicionament de fruites i verdures, parcs naturals, etc.

Com a material de suport al pla s’ha dissenyat un cartell promocional d’adhesió per als centres escolars que participen, un díptic informatiu per a les famílies amb consells per a millorar l’alimentació, jocs manuals i retallables per a l’alumnat, tasses de fibra de blat reutilitzables i biodegradables, imants i un quadern informatiu per al professorat.



En l’edició d’enguany s’ha creat així mateix una cançó promocional del Pla, amb el nom “Tasta la Vida”, creada pel grup musical d’Alcoi, El Diluvi i que servirà per a participar posteriorment en un concurs-lipdub per als centres escolars, el premi del qual serà una estada en un centre d’agroturisme de la Comunitat Valenciana.

JORNADES

17 de juny: Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elx

19 de juny: Facultat de Ciències Humanes de la Universitat Jaume I



26 de juny: ETSIAM de la Universitat Politècnica de València