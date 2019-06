Dissabte 15 de juny, es constituirà la nova corporació de l’Ajuntament de València

Print This Post

L’alcalde Joan Ribó aspira a revalidar el càrrec per als pròxims quatre anys

Dissabte que ve, 15 de juny, es constituirà la nova corporació de l’Ajuntament de València, i l’alcalde en funcions, Joan Ribó, revalidarà el càrrec públic per als pròxims quatre anys. Així, tal com preveu la Llei orgànica de règim electoral general, en la mateixa sessió de constitució de la corporació tindrà lloc l’elecció d’alcalde.



A les 10.30 hores començarà, a l’Hemicicle, l’acte de constitució de l’Ajuntament que ha resultat de les últimes eleccions municipals, perquè segons consta en l’esmentada norma, «les corporacions locals es constituïxen, en sessió pública, el vinté dia posterior a la celebració de l’escrutini, tret que s’haja presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes».



Per a tal fi, en primer lloc es constituirà una mesa d’edat integrada pel regidor més major, Joan Ribó (de Compromís), que presidirà este òrgan de govern de caràcter transitori, i per la regidora més jove, Lucía Beamud (també de Compromís). Juntament amb el secretari de la corporació comprovaran les credencials presentades, o acreditacions de la identitat de les persones electes segons les certificacions que haja remés la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament. I, una vegada realitzada esta operació, declararan constituïda la corporació.



Seguidament, el secretari general convidarà els components de la Mesa d’Edat a formular el jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora, els farà lliurament dels atributs corresponents a la representació pública i convidarà la resta d’edils electes a prestar jurament o promesa. Així, a mesura que pugen a l’estrada i juren o prometen el càrrec, rebran el cordó de regidor o regidora.



En primer lloc, ho faran 8 dels 10 representants de Compromís, amb Isabel Lozano al capdavant, com a número 2 de la llista electoral (els altres dos regidors de Compromís ja formen part de la Mesa d’Edat). Després passaran per l’estrada María José Catalá i els altres 7 regidors i regidores del Partit Popular. Sandra Gómez i altres 6 edils del Partit Socialista seguiran el protocol, que completaran Fernando Giner i altres 5 regidors i regidores de Ciutadans, i acabaran els 2 regidors de Vox, encapçalats per José Gosálbez.



Constituïda definitivament la corporació, tindrà lloc l’elecció de l’alcalde Joan Ribó. Segons la legislació en vigor, el secretari llegirà les candidatures presentades, tots els regidors i regidores que han encapçalat les llistes corresponents, i es proclamarà electe o electa qui obtinga la majoria absoluta dels vots. La votació serà secreta en una urna, i es farà mitjançant paperetes en què cada regidor i regidora ha d’indicar expressament el nom i cognoms del candidat o candidata, o com a mínim els cognoms. I seran nul·les aquelles en què no conste amb claredat la candidatura que es vota o continguen expressions alienes a la finalitat de la votació. En esta ocasió, els regidors i regidores seran cridats per ordre alfabètic, i els membres de la Mesa d’Edat seran els últims a votar.



Després de la votació i l’escrutini, l’aspirant amb més vots serà proclamat alcalde de València i, com a tal, jurarà el càrrec i rebrà el bastó d’alcalde com a símbol de la seua responsabilitat. Quan ocupe el seu escó a la presidència de l’Hemicle, els integrants de la Mesa d’Edat es reintegraran amb la resta de companys i companyes. Com a resultat de les últimes eleccions del 26 de maig passat, el candidat amb més escons és l’actual alcalde, Joan Ribó, corresponent a la llista de Compromís.



A continuació, i com a colofó de l’acte que, aproximadament, durarà unes dos hores i mitja, intervindran els portaveus dels diferents grups polítics representats a l’Ajuntament, amb un temps màxim de 10 minuts, i per ordre de menor a major nombre de vots: Vox, Ciutadans, PSOE, PP i Compromís. Finalment, i sense limitació de temps, intervindrà l’alcalde, que, al seu torn, tancarà la sessió.