Dissabte Alzira acull el Campionat Autonòmic de Natació

Dèsset benjamins del Club Trencaones participaran

El Campionat Autonòmic de Natació Benjamí se celebra este dissabte 13 de juliol a la piscina coberta de la nostra ciutat. Hi participaran al voltant de 220 xiquetes i xiquets, tal com ha manifestat Marco Rivera, president de la Federació Valenciana de Natació, que a més ha destacat la similitud del projecte impulsat des de la Federació i el que es porta a terme des del Club de Natació Trencaones d’Alzira, per això la bona sintonia entre tots dos.



“L’objectiu en un futur és posicionar a Alzira com a ciutat referent dins del món de la natació i així poder albergar competicions d’àmbit nacional”, segons Rivera, que ha agraït a Fernando Pascual, regidor d’Esports, totes les facilitats per tal de fer possible que el campionat puga tindre lloc a les instal·lacions esportives d’Alzira.



Per la seua banda Raúl Ull, president del Club de Natació Trencaones, ha destacat la participació de dèsset xiquetes i xiquets del club local en el Campionat Autonòmic de dissabte, que comptarà amb dotze hores de proves, de 8.30 a 20.30 hores.



El regidor Fernando Pascual ha donant les gràcies al Club Trencaones per la seua magnífica tasca, ja que a pesar de ser un club relativament jove en poc de temps s’ha posat al nivell d’altres clubs amb més rodatge i veterania i ha aconseguit un formidable palmarés en totes aquelles competicions en què participen. Per últim, ha oferit les instal·lacions de la piscina a la Federació per a realitzar aquelles proves que consideren oportunes i que de manera transversal fan que la nostra ciutat registre una intensa activitat que dinamitza altres sectors a banda de l’esportiu.