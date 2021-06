Dissabte obrin les piscines municipals descobertes de València

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha organitzat un programa per animar la ciutadania a fer esport durant l’estiu d’una forma segura. Amb este objectiu, dissabte s’obrin al públic 8 piscines municipals descobertes, on es duran a terme cursets de natació i altres activitats que sumen unes 2.400 places en activitats aquàtiques. En estes instal·lacions també hi haurà espai per al bany lliure, i activitats recreatives com la nit temàtica dels divendres al Parc de l’Oest. Amb un altre escenari: les platges de la ciutat, on se celebraran classes gratuïtes de diferents modalitats esportives per a totes les edats i s’habilitaran espais per a competicions, la Fundació Esportiva Municipal instal·larà 6 canals per a la pràctica d’activitats nàutiques. A esta oferta per a fer esport, cal afegir les 5.924 places per a escolars a les Escoles Esportives d’Estiu, i els campus de Vela. A més, tal com ha anunciat hui la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, el programa “Viu l’estiu, fes esports segur”, invita a gaudir de 25 esdeveniments esportius que se celebraran a València entre els mesos de juny i setembre.

La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha presentat hui esta programació que “acosta l’esport la ciutadania”. “Parlem d’esport, diversió i entreteniment segur per a totes les edats, amb especial atenció als escolars durant les seues vacances estivals”, ha explicat l’edil en destacar que la Fundació Esportiva Municipal mantindrà oberts la majoria dels centres esportius, a excepció de 12 que tancaran per motius tècnics i de manteniment.

Pel que fa a les piscines, la regidora ha detallat que durant els tres mesos d’estiu totes les piscines d’estiu compten amb bany lliure, de dilluns a divendres de 12 a 1.30 hores, i dissabtes i diumenges d’11 a 19 hores. En les instal·lacions del Parc de l’Oest, Benicalap, Castellar, Benimaclet, El Palmar i Benimàmet també hi haurà diferents tipus de classes (de natació, matronatació, aiguagim), mentre que les Piscines de Natzaret i La Hípica, estaran obertes, per al bany lliure.

Com a novetat, ha ressaltat l’edil, els divendres a la nit, el Complex Piscina Parc de l’Oest obrirà al públic de 21.00 a 0.45 hores per a celebrar festes temàtiques.

Entre els escenaris on es programaran activitats, Pilar Bernabé ha qualificat “d’excepcional” aquells que configuren les platges urbanes, i ha informat de les autoritzacions obtingudes per a l’habiltació de dos superfície a la platja de la Malva-rosa, una de 10.876 metres quadrats per a la pràctica de vòlei i altres esports; i d’una altra, de 3.375 m² per a futbol sala. “En la primera d’estes pistes s’organitzaran activitats dirigides a tota mena de públic on es promociona la salut i l’exercici a l’aire lliure”, ha explicat en celebrar que, enguany, com a novetat, també es desenvoluparà en este espai el programa Esport i Salut per a les Persones Majors.

CANALS NÀUTICS

De les activitats nàutiques a les platges, Pilar Bernabé ha fet menció especial a aquelles que es duran a terme en la zona marítima terrestres de les platges on s’habilitaran els esmentats canals nàutics. Aixi mateix, ha recordat que l’activitat de Kite Surf a la platja del Perellonet (en la part sud de la platja, al costat de la gola del Perelló) es haurà de realitzar de 14.30 a 19.30 hores, conforme l’horari del socorrista.

La regidora també ha recordat el Programa de les Escoles Esportives d’Estiu, que compta amb la col·laboració i organització de federacions i entitats esportives de la ciutat “i permet combinar l’esport i la diversió amb el caràcter educatiu d’estes activitats multidisciplinaràries”. Este programa que es desenvolupa des de 1996 i que està destinat a xiquets i xiquetes des de 4 fins a 18 anys està dirigit per personal tècnic de les Escoles Esportives i ofereix un 10% del total de les places per a xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social, en diferents centres i instal·lacions de la ciutat. “Oferim a les famílies valencianes quasi 6.000 places per a les Escoles d’Estiu, que en esta edició contemplen esports com el bàsquet, el bàdminton, hoquei, karate, voleibol de platja o waterpolo, entre altres”. Es realitzaran en instal·lacions esportives municipals de la ciutat i les inscripcions es poden dur a terme des de les webs de les diferents federacions o clubs que les organitzen.

Pilar Bernabé ha parlat dels campus setmanals de 5 dies, de matí o dia complet, en l’Escola Municipal de Vela, i ha recordat que tota la informació està a l’abast de tota la ciutadana a la web de la Fundació Esportiva Municipal. Per últim, la regidora ha indicat que “a l’estiu no sols es pot fer esport, sinó que també es pot gaudir veient perquè l’agenda d’esdeveniments esportius participatius, competitius o d’exhibició no descansa durant els mesos estivals”. De fet, enguany, se celebraran 25 esdeveniments de tota índole i disciplines, dels quals 6 es duran a terme a la platja.