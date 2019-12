Diumenges al Parc torna a Catarroja mirant a un 2020 amb més activitats culturals per a la infància del municipi

Connect on Linked in

Una de les activitats dedicades a la infància del municipi i impulsada per la regidoria de Cultura, Diumenges al Parc, tanca aquest cap de setmana l’exercici 2019 a Catarroja amb una espectacular mostra circense al Parc de Paluzié. Un colofó a un gran programa que durant tot l’any ha acompanyat als més menuts del municipi per tots els parcs de la població.

L’última actuació de l’any serà a càrrec de la Finestra Nou Circ i el seu espectacle The Troupers, destinat a xiquetes i xiquets de fins a 8 anys i que tindrà lloc el diumenge 22 de desembre a les 12 hores al Parc de Paluzié. El xou estarà protagonitzat per quatre entranyables artistes d’un circ clàssic que busquen trobar el seu nou lloc en el món. Mitjançant clàssics malabars, acrobàcies, equilibris, clown, màgia i trucs sense complexos delectaran als assistents en un espectacle a l’aire lliure.

Amb motiu d’aquesta última actuació de 2019, la regidora de Cultura, Dolors Gimeno ha volgut fer balanç d’un any de Diumenges al Parc, afirmant com aquesta activitat cultural destinada als més menuts “ha comptat amb una gran acceptació en les famílies de Catarroja. Aquesta gran acollida d’una acció que acosta la cultura als més joves per mitjà de jocs i actuacions ens ha de servir perquè en 2020 ampliem un programa en el que tenim la previsió d’ampliar el nombre de dies dedicats a aquestes funcions culturals, planificant activitats per a dos grups d’edat, de 0 a 3 i de 3 a 8 anys”, explica.

Durant l’any 2019 el programa Diumenges al Parc ha recorregut els diferents parcs del municipi, des del Parc de Paluzié, passant per la Plaça dels Furs, Plaza Regió, Parc dels Moreres i Parc 8 de Març amb espectacles per a xiquetes i xiquets de 0 i 8 anys. Una interessant proposta que tancarà temporada aquest diumenge 22 a les 12 del matí al Parc de Paluzié.