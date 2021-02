Divalterra recopila en un cercador les ajudes del Pla Resistir que publiquen els ajuntaments

Connect on Linked in

L’eina, dirigida a ADL’s però oberta al públic en general, permet consultar per temàtica i tipus de beneficiari, i inclou també altres mesures impulsades pels propis consistoris

L’empresa pública Divalterra, a través del seu servei de Desenvolupament Local, ha creat una eina en línia que permet consultar les convocatòries, bases o programes inclosos en el Pla Resistir de la Generalitat, i que es publiquen a través dels diferents ajuntaments. Aquest cercador, concebut com un servei dirigit a les Agències de Desenvolupament Local (ADL’s) a través de la plataforma Xarxa ADL, es pot consultar també lliurement en l’enllaç https://www.divaladl.es/es/ayudas/index. Basta buscar les paraules clau “Resistir” o “Covid”.

Així, després de l’aprovació del Pla Resistir i la seua publicació en el DOGV mitjançant el Decret llei 1/2021, les entitats locals estan preparant les convocatòries de les Ajudes Parèntesis contemplades en aquest programa, i que estan dirigides els sectors més afectats per la pandèmia de COVID-19.

Per a facilitar la consulta i el treball en xarxa, les Agències de Desenvolupament Local poden accedir a través de la intranet de Xarxa ADL a un espai on figuren documents, normativa, impresos i procediments relatius a aquest pla impulsat per la Generalitat Valenciana en col·laboració amb les diputacions provincials i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

La Diputació dedica més de 17,1 milions d’euros al fons creat per a sufragar aquestes ajudes a persones autònomes i microempreses, quantitat que, al costat dels més de 47,5 milions aportats per la Generalitat i els 11,4 milions sufragats pels ajuntaments, suposen una injecció econòmica de 76 milions d’euros a sectors molt afectats per la pandèmia a la província de València, com és el cas de l’hostaleria, el turisme, l’oci i cultura o la venda en mercats ambulants

Implicació dels ajuntaments

La informació inclosa en la base de dades d’ajudes creada pel servei de Desenvolupament Local de Divalterra es completa amb la recopilació d’altres mesures socioeconòmiques posades en marxa pels propis Ajuntaments tant en 2020 com en 2021 per a fer costat a les empreses locals per a mitigar en la mesura que siga possible els efectes de la crisi.

Les entitats locals interessades a donar a conéixer les seues iniciatives poden contactar amb Divalterra a través de la plataforma intranet de la Xarxa ADL, en la qual poden publicar notícies en les versions locals del portal, o també per email.