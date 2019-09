Divendres comença una nova edició de “Les Arts Volant”

Connect on Linked in

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, ha explicat que divendres s’inicia de nou el projecte cultural “Les Arts Volant”, a través del qual els espectacles d’òpera arriben gratuïtament a diferents punts de la ciutat, com les places dels barris i els seus jardins. “Aproximem l’òpera a tota la població de manera gratuïta i a peu de carrer per a que tot el món la puga disfrutar a l’aire lliure”, ha defensat Tello.



Enguany, s’estrenen als barris de València sis representacions de “Bastià i Bastiana”, concretament els pròxims dies 27, 28 i 29 de setembre a Campanar (parc de l’Alqueria de Ricós, 22:00h), Mont-Olivet (C/ Poeta Josep Cervera i Grifol, 22:00h) i Sant Marcel·lí (Plaça de l’Església, 20:00h), respectivament; i el 4, 5 i 6 d’octubre a Malilla (Plaça Demetrio Ribes-Parc Central, 22:00h), la Creu del Grau (Plaça de sant Apolònia, 22:00h) i Natzaret (Plaça del Santíssim Crist, 20:00h)



“Les Arts Volant sintetitza perfectament la línia política que des del Govern municipal volem impulsar a València: acostar la música i la cultura a tota la ciutadania”, ha explicat la regidora, per a qui esta iniciativa complementa les ja posades en marxa per la Regidoria per descentralitzar i democratitzar l’oferta cultural de la ciutat, com ara el projecte Cultura Als Barris.



“Després de l’èxit de les anteriors edicions hem volgut renovar esta experiència, “Les Arts Volants” sempre té una gran acollida per part dels veïns i veïnes de la nostra ciutat”, ha afirmat Tello, qui ha posat en valor “l’aproximació a la ciutadania dels espectacles d’òpera, la descentralització de la cultura, la generació d’igualtat entre la ciutadania, l’eliminació de l’etiqueta d’elitisme que sol envoltar l’òpera i el foment de l’hàbit de consum d’espectacles culturals”.



“Les Arts Volant” es va materialitzar a 2017, com “una aposta en un projecte completament nou, que al seu primer any va captivar al públic de la ciutat i la província de València, superant totes les expectatives i fent-nos sentir orgullosos de complir amb el nostre deure com responsables de les polítiques culturals públiques”, ha indicat Tello. Les Arts Volant és un projecte sorgit fruit de la col·laboració interinstitucional estre l’Ajuntament de València, a través de la regidoria de Cultura, la Diputació de València i el Palau de les Arts.



Disposem de material gràfic.

