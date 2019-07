Diverses cultures com a fil conductor de l’escoleta d’estiu de Turís

Connect on Linked in

L’Alcalde, Eugenio Fortaña, i la Regidora d’Educació, Isabel Guaita, s’han deixat caure per l’escoleta d’estiu que organitza l’Ajuntament de Turís. Han pogut comprovar de primera mà com de bé s’ho estan passant xiquetes i xiquets que participen activament de totes les activitats baix l’atenta mirada de monitors i monitores. Era just el moment de l’esmorzar i tot seguit han eixit corrent al pati per a jugar.

Amb una temàtica basada en diferents civilitzacions (egípcia, romana, maia i vikinga) es van realitzant diverses activitats i jocs amb la finalitat de transmetre determinats valors a menuts i menudes. L’alumnat també pot aprofitar estos dies per a realitzar els deures d’estiu i, com no podia ser d’una altra manera, hi ha un dia a la setmana dedicat a jocs d’aigua i un altre a la piscina a més de disposar de servei de menjador.

Enguany quasi dos-cents xiquets i xiquetes entre 3 i 12 anys s’han apuntat per passar un juliol animat i diferent.