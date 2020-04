Diverses entitats de Benetússer renuncien a subvencions per a ajudar amb el Covid19

Print This Post

El Fòrum de Participació Ciutadana i l’AMPA de l’IES María Carbonell renuncien a les subvencions que anaven a rebre en 2020 perquè el consistori dedique aqueixos diners a pal·liar la crisi del coronavirus a Benetússer

Des de la declaració de l’estat d’alarma el poble de Benetússer s’ha bolcat amb el seu caràcter solidari col·laborant en diverses iniciatives solidàries. L’últim gest desinteressat ha sigut el de dues entitats del municipi que han renunciat a la partida econòmica que l’Ajuntament els designa anualment per a destinar-la a les necessitats que puguen produir-se en la població a causa del Covid-19.

Així ho ha fet saber el Fòrum de Participació Ciutadana de l’Agenda 21 Local en un escrit dirigit a l’alcaldia en el qual renunciaven a la partida econòmica reservada per a aquest òrgan de caràcter consultiu.

Al seu torn, l’AMPA de l’IES María Carbonell, també ha emés un comunicat de la directiva als seus socis en el qual expressa la seua renúncia a la subvenció de 500€ que tenien destinada enguany per a “pal·liar la crisi del covid 19, en l’àrea on creguen més necessari”. “Creiem que és un gest necessari en aquests moments i esperem comptar amb el vostre suport com heu fet sempre” finalitza el comunicat.

Per part seua, l’alcaldessa de Benetússer ha agraït a totes dues entitats “la seua solidaritat en aquest moment de dificultat del qual eixirem vencedors junts”.