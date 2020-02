Divines paraules de Arrel-Teatre gana el XXXVII Concurs de Teatre Vila de Mislata

Connect on Linked in

El premi de l’espectador, molt valorat per les companyies, ha sigut per al grup L’Alqueria-Teatre



Carlos F. Bielsa: “A Mislata, cada any amb més força, continua visca l’estima per la creació artística, per la cultura, per la interpretació i la dramatúrgia. I pas a pas ens hem convertit en un model d’èxit per fer accessible el teatre al gran públic, a totes les edats”



El Concurs de Teatre Vila de Mislata ja té guanyadors. Es van donar a conéixer el divendres nit en el teatre del Centre Cultural Carmen Alborch, prèviament l’última representació d’aquesta edició, fora de concurs, que va estar a càrrec de la companyia L’Horta Teatre, representant la seua obra L’electe. Amb aquesta gala de clausura es baixava el teló d’aquest certamen de teatre en valencià per a companyies no professionals, considerat el de major prestigi d’aquestes característiques i el de més trajectòria en la Comunitat Valenciana. Una gala que va comptar amb la presència de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Cultura, Pepi Luján.



La companyia Arrel-Teatre de València va ser la gran vencedora de la nit emportant-se el premi en cinc de les nou categories, entre ells el guardó a millor espectacle del concurs Vila de Mislata en la seua trenta-set edició. Ho va fer amb la seua obra Divines paraules. La Col·lectiva Imaginària, de València, que partia també com una de les favorites amb l’espectacle Tot s’apaga en el moment que em mires, finalment va guanyar el segon premi del jurat. I el tercer va anar a parar a la companyia L’Alqueria-Teatre (València) que presentava la seua obra La memòria.



Els guanyadors van interpretar sobre l’escenari Divines paraules, basada en l’obra de Ramón María de la Vall-Inclán i sota la direcció de Ramón Moreno, una trama desencadenada per una successió de retaules protagonitzats per l’avarícia i la luxúria, on les disputes generades en la història mostren la manca de límits i la crueltat de l’ésser humà.



El grup teatral L’Alqueria-Teatre, es va alçar també amb el premi de l’espectador, un guardó molt valorat per les companyies, que no concedeix el jurat sinó els propis espectadors del certamen. Ho van aconseguir amb la interpretació de la memòria, un text de Rafael Soler. Sobre l’escenari, una cuidada escenografia i posada en escena per a desenvolupar una història que recorre des dels llunyans anys de la II República i prossegueix amb la Guerra Civil, la Dictadura, el trànsit a la Democràcia fins a arribar als temps actuals.



Bielsa va pujar a l’escenari per a agrair la seua participació a totes les companyies en aquesta edició d’excel·lent qualitat. “Aquest concurs ens ha ajudat a voler acostar-nos més a la creació teatral, aquest concurs ens ha enverinat de teatre. Així, continuarem fomentant aquest certamen per a no perdre cap dels valors que defensem, i que consoliden una lluita valenta per l’acció cultural”. A més, des de l’escenari, l’alcalde assegurava que “el teatre, i cadascuna de les representacions que han passat en aquesta edició pel Vila de Mislata, són el millor pin parental per a acabar amb la intolerància, amb la falta de respecte, amb la censura i amb la privació de llibertat”.



El Vila de Mislata va entregar també premis al millor actor (Xavi Lauder, de Àgora-Teatre), millor actor de repartiment (per al col·lectiu d’actors del grup Arrel-Teatre), millor actriu (Iolanda Ros, de L’Alqueria-Teatre), millor actriu de repartiment (per al col·lectiu d’actrius del grup Arrel-Teatre), millor direcció (Ramón Moreno, de Arrel-Teatre) i els premis “Matíes Ruiz” a l’ús de la llengua i la dicció (Àgora-Teatre), i el “Nemesio Batres” a la millor estètica de conjunt (Arrel-Teatre).

El jurat, compost per Paco Alcón, José Vicente Peiró, Rebeca Izquierdo, José Montesinos i María José Soler, va tornar a donar prestigi al certamen.