Djibril, el bebé ximpanzé “orfe” de BIOPARC: una història amb final feliç

La unió dels instints de protecció i de supervivència han fet que la seua tia Eva, que va ser criada a mà i mai havia sigut mare, adopte a Djibril com si fora fill seu. Ara, ja incorporat a la seua nova família, podem veure-ho jugar amb el seu primer Coco en BIOPAValència.



El compromís amb la conservació de les espècies amenaçades mai havia tingut tant sentit com ara. I mai havia sigut tan important difondre notícies amb final feliç; notícies on la naturalesa ens sorprén i dona mostra del poder dels instints de supervivència i protecció. Són belles i esperançadores històries, fruit de l’esforç, dedicació i amor pel seu treball de persones i institucions que mostren la seua responsabilitat amb el benestar animal.

BIOPARC Fuengirola i BIOPARC València són els dos centres de referència europeus en la conservació del Ximpanzé Occidental (Pa troglodytes verus), subespècie en perill crític d’extinció i única subespècie entre els ximpanzés amb un programa europeu de reproducciód’espècies amenaçades (EEP).

Tot comença en BIOPARC Fuengirola a final del 2018, en comprovar que la parella de ximpanzés formada per Napo i Kika esperen una cria. Napo va nàixer en BIOPARC Fuengirola i Kika va ser capturada en la selva quan era un bebé, després de matar a la seua mare. Sotmesa a continus abusos físics i psicològics amb l’objectiu explotar-la com a reclam fotogràfic en un circ, va ser rescatada per la Guàrdia Civil. La seua genètica és valuosíssima pel seu origen, Àfrica, perquè els seus gens no estan representats a Europa, no té parents pròxims. El seu embaràs suposava una gran esperança per a la perpetuació de la subespècie, gravíssimament amenaçada d’extinció en el seu medi natural.

Un bebé que és un raig d’esperança per a la seua subespècie : a l’abril de 2019 naix el xicotet Djibril i la seua mare Kika, que no va poder aprendre el comportament maternal, el rebutja.

L’instint de supervivència del xicotet Djibril i l’instint maternal de la seua tia Eva han unit a aquests dos ximpanzés que havien sigut criats a mà en circumstàncies molt diferents. Ara, un any després de la seua arribada al parc, Djibril ha trobat una nova família i podem veure’l jugar i gaudir amb el seu cosí Coco en el recinte del bosc equatorial de BIOPARC València.