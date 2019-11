Doble actuació del violoncel·lista en l’abonament del Palau de la Música

Connect on Linked in

MISCHA MAISKY TORNA A VALÈNCIA EN CONCERT AMB L’ORQUESTRA DE VALÈNCIA I EN CAMBRA AMB LES SUITES DE BACH



Dijous, 28 de novembre. 19.30. Auditori de Les Arts

Diumenge, 1 de desembre. 19.30 hores. Palau de Congressos



Torna el genial violoncel·lista Mischa Maisky a l’abonament del Palau de la Música amb una doble cita, la primera d’elles amb l’Orquestra de València demà dijous a la Sala Auditori de Les Arts, i la segona este diumenge en recital, al Palau de Congressos. L’última vegada que Maisky va tocar davant el públic valencià es remunta a l’any 2010, i demà tornarà a actuar amb la formació simfònica valenciana per interpretar el “Concert per a violoncel” de Robert Schumann i l’”Adagio amb Variazioni per a violoncel i orquestra” d’Ottorino Respigui. El mestre Ramón Tebar dirigirà estes obres, així com la romàntica “Simfonia de la Divina Comèdia de Dante” de Franz Liszt, un poema simfònic ple de colorit i recursos orquestrals i que comptarà amb la participació de la Coral Catedralícia de València.



I el diumenge en concert de cambra, s’enfrontarà a soles amb les Suites per a violoncel sol de Johann Sebastian Bach, en concret les suites núm. 1, 4 i 5 del geni alemany. Es tracta d’un conjunt d’obres mestres, recuperades per a la interpretació en concert pel violoncel·lista Pau Casals en les acaballes del segle XIX, i tal com explica l’autor de les notes al programa Joaquín Guzmán hui “és unànime considerar-les un monument de la creació, no sols per a un instrument solista, sinó de tota la literatura musical d’occident”.



Maisky ha actuat al Palau de la Música en nou ocasions des que debutara en 1991, dos d’elles amb l’Orquestra de València i la resta o bé en recitals de cambra com el recordat amb Martha Argerich, o amb formacions com la Simfònica de Tenerife, l’Orquestra de Cambra d’Estocolm i l’Amadeus Chamber Orchestra. A més, amb l’OV va tocar en Hamburg el 2002, en la gira que la formació valenciana va realitzar per Alemanya.



Reconegut i distingit per ser l’únic violoncel·lista del món que ha estudiat amb les llegendes Rostropóvich i Piatigorsky, ha realitzat més de 35 gravacions amb formacions com les filharmòniques de Viena, Berlín i Israel, Simfònica de Londres i orquestres de París, de Cambra Orpheus i de Cambra d’Europa, entre altres. Un dels moments més destacades de la seua carrera va ser el 2000, quan es va dedicar principalment a una gira mundial de Bach de més de 100 concerts. Ha col·laborat amb mestres com Leornard Bernstein, Carl María Giulini, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Daniel Barenboim, Yuri Temirkánov, Valery Gergiev i músics com Martha Argerich, Radu Lupu, Itzat Perlman, Lang Lang, Vadim Repin, Màxim Vengerov, Joshua Bell, Julian Rachlin i Janine Jansen.