Doble Podium de la Robera de Benetússer per a un final de temporada 2019

Un final de temporada amb doble pódium per a la Robera de Benetússer



Dissabte passat 29 de Juny de 2019, es va celebrar el campionat Autonòmic d’esgrima Categoria Absoluta de totes les armes, espasa, sabre i floret a Loriguilla. Organitzat per la FECV.



La Robera després d’un intens matí de competició, on les temperatures per l’onada de calor van arribar aconseguir els 40 graus, faig un gran treball en equip, que va donar els seus merescuts fruits obtenint un doble podi per equips en dues modalitats diferents.

Proclamant-se subcampiones autonòmiques per equips de floret femení i medalla de Bronze per equips en la modalitat d’espasa Femenina.



Les joves tiradores ho van donar tot enfrontant-se als grans equips de la lliga Comunitat Valenciana com La Sala d’Armes València o *Touche Castelló amb molts anys d’experiència en les pistes.



La Robera és un club que es va fundar en 2017 amb tiradores i tiradors joves que a penes van començar en aquest esport a meitat de l’actual temporada, així i tot ja ha aconseguit ficar-se en els podis autonòmics en repetides ocasions, en aquesta els clubs de Horta Sud van unir les seues forces i van presentar un equip mixt de les entrenadores Amelia Marti de la UCV de Torrent i Laura Perez Aigualit Directora Tècnica de la Robera.



Laura medallista reconeguda de Horta Sud va tornar a les pistes després de diversos anys sense competir formant part d’un dels equips per a donar suport a les nostres joves promeses de Horta Sud, Leire Puig, *Niurkka *Robalino, Maite Segura, MªJosé Jordán de Lluna i Ángela Blanco Ruiz, els qui van demostrar que podien plantar cara i arribar a una final a més de portar-se medalla a casa.

Grans resultats de final de temporada per a un club que ja és un referent en la *cv pel seu treball d’inclusió i igualtat en l’esgrima espanyola.