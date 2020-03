Doblet del Forn Ribes en la Ruta Dolça de Mislata

Connect on Linked in

La seua ‘Fantasia de pistatxo amb mousse de iogourt’ ha sigut el preferit tant pel públic com pel jurat d’experts



Un dolç l’ingredient principal del qual era el pistatxo, acompanyat d’un mousse de yogourt, crema de formatge, melmelada, amb bescuit de pistatxo i una base de galeta. Aquesta va ser la creació del Forn Ribes, que ha guanyat el premi “Ruta Dolça 2020”, el que li acredita com a vencedor de la tercera edició d’aquest programa d’estímul al comerç. I ho ha fet per partida doble, ja que ha sigut la proposta més votada pel públic i també pel jurat d’experts, premi que s’entregava per primera vegada.



El regidor de Comerç, Toni Arenas, i la regidora de Cultura, Pepi Luján, han visitat aquest matí l’establiment, situat en l’avinguda Gregorio Gea, per a entregar als guanyadors el seu merescut premi. També han visitat Dolços Rafa, l’establiment que ha quedat en segon lloc també en totes dues votacions, fent-li lliurament d’un diploma de reconeixement.



Quant a les xifres, durant els quatre dies de ruta, s’han degustat prop de 3.500 dolços entre els huit establiments participants, la qual cosa ha suposat un impacte econòmic total de més de 5.000 euros per a ells. Toni Arenas s’ha mostrat molt satisfet per la participació, però sobretot per la repercussió econòmica i l’estímul que suposa per a aquests establiments.

El jurat d’experts compost per Baltasar Vicente Muñoz, President de la Federació de Fleca i Pastisseria de la província de València (FEGREPPA), Queti Olmeda, professora de pastisseria del Gremi de Mestres Confiters de València i Escola de Pastisseria, i Juan José Rausell López, President del Gremi de Forners i Pastissers de València, han valorat per a atorgar el premi al dolç de Forn Ribes la complexitat d’elaboració i l’excel·lent conjunció de sabors.



Els centenars de mislateros i mislateras que durant la setmana passada van tindre l’oportunitat de degustar huit tapes dolces i votar per la seua preferida, han entrat en un sorteig de 26 regals donats pels establiments comercials de la ciutat col·laboradors. El llistat amb les persones afortunades està publicat en el tauler d’anuncis de la web.