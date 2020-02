Docents i professionals del món rural exigeixen a les administracions que posen en valor els títols de Formació Professional

La EFA La Malvesía inaugura el Congrés Europea Espanya més multitudinari de la seua història. El futur de l’agricultura i la despoblació, temes centrals de la XXVI edició.

El Congrés Europea Espanya 2020 ha obert les seues portes aquest matí en la EFA La Malvesía. Al voltant de seixanta professors, tècnics, organismes, entitats i centres de formació professional de tot el país s’han donat cita en el centre concertat especialitzat en el món rural per a debatre i compartir experiències sobre la Formació Professional com a motor del desenvolupament.



José Forés Sanz, alcalde de Llombai, Juan Carlos Lauder, director de la Fundació Bankia per la FP, Ignacio Hernández, director de la Malvesía, i Fede Llorca, president d’Europea Espanya, van ser els encarregats d’inaugurar aquesta primera jornada, patrocinada per Bankia Dualiza. «Hem treballat molt per a organitzar aquest certamen. És un orgull albergar el congrés més multitudinari de la història d’Europea Espanya. Volem que les administracions posen en valor els títols d’FP que s’imparteixen en els centres especialitzats. És un dels objectius que perseguim», va exigir Llorca. «Necessitem que es potencien aquest tipus d’iniciatives vinculades a l’ensenyament i el sector agrari perquè representen uns valors fonamentals per al nostre territori», va continuar Forés.



Va recollir el testimoni Ramón Mampel, president de la Cooperativa de Desenvolupament Rural Clot d’en Simó, que va realitzar una anàlisi exhaustiva de la situació del camp. «Els polítics diuen que l’agricultura i la ramaderia són un sector estratègic per a l’economia espanyola, no obstant això, les mesures que s’estan prenent no l’indiquen. Estan entossudits a cuidar el territori, quan a qui s’ha de prestar major atenció és a les persones. Hi ha una visió equivocada. Ho indiquen les manifestacions que s’estan celebrant en tot el país. No se li està donant valor a aquells que mantenen viu el món rural», va apuntar Mampel.

Li va seguir Antonio Conchell, que va exposar el model d’èxit del Grup ZETA Riu Magre, José Argente, encarregat d’FP Semipresencial en la EFA La Malvesía, per a explicar com funcionen els cursos a l’escola agrària, i Miguel Guasp, coordinador de projectes Erasmus en el centre educatiu, que va mostrar als assistents el programa CitriVET i Upgrading Trainers in dual Vocational Training System. «Els alumnes s’avorreixen a les aules. Volen ser part del procés de formació i per a això hem d’oferir-los eines que siguen atractives per a ells. El nostre objectiu és que acaben sent part del món laboral i és ací on els instructors ens hem d’implicar, més si cap tenint en compte els índexs d’atur juvenil que existeixen”, va explicar Guasp.



Així mateix, va participar la gerent del Clúster Espanyol de productes de bestiar porcí, Alba García, que va descriure què és I+Porc de Saragossa, una entitat sense ànim lucre que promou la investigació i innovació col·laborativa entre les empreses associades i altres agents i institucions de suport per a anticipar-se a les exigències del mercat.



Va completar l’agenda del dimecres una taula redona, que va comptar amb la participació de Efraim Vendrell, membre del Departament Escola Empresa de la EFA La Malvesía, Ricard Guillem, de Fundació Bankia Dualiza, Mariano Monzó, representant de l’associació FP Empresa, i María Borrás, gerent de Algeplan S.A. “Cal apostar per les Pimes i Micropymes a través d’ajudes i assessorament. Hem de treballar per a integrar-les en el procés de formació. La nostra missió és continuar impulsant l’FP, conscients que és formació pràctica. A través d’ella, els joves han aconseguit especialitzar-se en sectors amb una forta demanda laboral. Estem parlant d’una plataforma molt potent que hem de continuar enriquint perquè es consolide”, va assegurar Guillem.



Aquest primer dia, va finalitzar amb una visita a la Cooperativa Agrícola Sant Bernardo de Carlet, a la Ciutat de les Arts i de les Ciències i un passeig per l’antic llit del riu Túria guiat per Alberto Llopis, professor de Jardineria i Paisatgisme de la EFA La Malvesía.



Demà, la trobada continuarà en Cajamar València (Passeig de l’Albereda, 34), entitat que patrocina la segona jornada del Congrés Europea Espanya 2020. Participaran Joan Sarrión, subdirector d’ordenació de la Direcció General d’FP i ERE, Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, María Teresa Mares, cap de Servei de Transferència Tecnològica de la Conselleria d’Agricultura, i els secretaris tècnics de la Va unir de Llauradors i Ramaders i AVA-Asaja, entre altres. Les xarrades giraran al voltant de la FP Agrària per a l’ocupació i l’intercanvi d’experiències entre professionals del sector, amb l’objectiu d’enfortir l’educació destinada als més joves.