DocuVir.20, el festival de curts online de la Universitat de València sobre el Covid-19 i el confinament, obre el termini per a votar el Premi del Públic

Connect on Linked in

DocuVir.20, el festival de curtmetratges online sobre el confinament que el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i la Fundació General de la Universitat van llançar a principis d’abril, obre aquest dimarts, dia 2 de juny, i fins el pròxim dia 30, les votacions per a triar el curt guanyador del Premi del Públic, dotat amb 150 euros. La participació en la votació és gratuïta i oberta a qualsevol persona i es realitza mitjançant un senzill formulari.

DocuVir.20, que compta amb la col·laboració de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana i de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València, ha mantingut obert el termini per a l’enviament de propostes a concurs fins al 31 de maig. Els curts seleccionats s’han publicat al Canal de YouTube del Centre Cultural La Nau des de finals del mes d’abril i ara poden veure’s íntegrament en aquest canal i ser votats pel públic a través d’aquest formulari.

DocuVir.20, la imatge del qual és obra de la dissenyadora gràfica i il·lustradora valenciana Patricia Bolinches, va nàixer amb l’objectiu d’oferir, enmig de la pandèmia i el confinament global per la Covid-19, la cara positiva d’una experiència històrica que ha afectat a totes les dimensions de la vida humana i de l’organització social. El certamen ha obtingut una resposta molt favorable, havent estat seleccionats un total de 54 curtmetratges que comparteixen reflexions i reflecteixen pràctiques socials i solidàries sorgides en el marc d’aquesta situació sense precedents.

Els microrelats audiovisuals a concurs són de gènere molt divers: hi ha documentals, treballs de ficció, experimentals, d’animació, etc. i entre les propostes rebudes, es troben algunes signades per destacats noms del curtmetratge espanyol. A més, un dels curts, Solo (Sendoa Cardoso, 2020), està protagonitzat per Eneko Sagardoy, guanyador del Premi Goya a millor actor revelació fa tres anys per Handia (Aitor Arregi i Jon Garaño, 2017).

El Jurat Oficial, compost per professionals del mitjà cultural, serà l’encarregat d’atorgar el Premi a Millor Curtmetratge, dotat amb 350 euros. Aquest, junt amb el Premi del Públic, el termini del qual per a rebre vots es tancarà el pròxim 30 de juny, serà comunicat per les xarxes socials i els canals oficials de DocuVir.20 i del Centre Cultural La Nau al començament del mes de juliol.