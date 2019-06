Dones Actives celebra la XVIII trobada de boixeteres d’Alboraia

Connect on Linked in

L’associació fa 18 anys que celebra aquesta tradicional trobada amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alboraia



L’associació Dones Actives d’Alboraia va celebrar diumenge passat 2 de juny la tradicional trobada de boixeteres, que va reunir a més de 160 persones de diferents pobles de la Comunitat Valenciana en la “Ciutat de l’Esport” d’Alboraia. Durant la trobada, l’associació va celebrar una rifa entre els i les assistents, que van rebre tota classe d’obsequis.



A més d’encaixos i boixets, va haver-hi temps per a, com cada any, gaudir d’una orxata fresca acompanyada de fartons per a esmorzar. Així mateix, l’esdeveniment va comptar amb l’actuació de la cantant María del Valle, que va delectar a les i els assistents amb la seua interpretació de diverses cobles. Finalment, van tindre lloc les tradicionals i delicioses paelles a càrrec de Dones Actives.



A la trobada van acudir també l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i integrants de la Corporació Municipal.