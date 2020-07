“Dorotea i el COVID” ajudarà els més menuts d’Alcàntera de Xúquer, a entendre la nova normalitat

Print This Post

Els més xicotets de la localitat podran gaudir durant el proper divendres de l’espectacle teatral infantil “Dorotea i el Covid” en una iniciativa duta a terme per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, amb l’objectiu de fer més amena l’època actual en què els més petits pateixen les conseqüències de viure d’una manera diferent a la que venien fent. “Dorotea i el Covid” explica la història de Dorotea, una xiqueta, que després de tres mesos confinament ix al carrer per primera vegada i haurà de tenir presents totes les recomanacions perquè el monstre “Covid” no l’enganye.

L’obra teatral té el propòsit d’ajudar els més xicotets a entendre la nova normalitat a través de jocs i de la imaginació. L’espectacle tindrà lloc al Cinema d’estiu d’Alcàntera de Xúquer a les 20:30 hores de la vesprada i per a poder disfrutar del mateix, serà obligatori acudir amb mascareta (adults i majors de 6 anys). A més, abans d’entrar al recinte tots hauran de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i el públic ha d’estar assegut respectant la distància de seguretat.