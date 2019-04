Dos alumnes de l’Escola d’Adults de Sueca són homenatjats a la I Jornada de Formació de Persones Adultes

Connect on Linked in

Els alumnes Joan Mateo i Llorenç Martínez han sigut reconeguts a la primera Jornada de Formació de Persones Adultes Ciutat d’Oliva per la seua perseverança i recorregut a l’Escola de Persones Adultes Miquel Rosanes de Sueca. Estos dos alumnes han estat elegits pel claustre del centre, qui va coincidir per unanimitat en l’elecció de les persones escollides per a rebre este reconeixement. L’emotiu acte es va celebrar el passat divendres, 12 d’abril, al Centre Polivalent d’Oliva. Els dos homenatjats van assistir a la celebració acompanyats per la directora del centre, Carmina Miralles, i altres companys de l’associació de l’alumnat.

Joan és un dels alumnes més veterans del centre i ha estat reconegut per saber conviure amb totes les promocions d’alumnat per les quals ha passat i de les que ha sigut company. Ha sabut entendre’s amb alumnes més majors i amb alumnes més joves, tant és així que l’última promoció de joves amb els que comparteix curs enguany van demanar que Joan promocionara amb ells al curs següent. Llorenç, al contrari de Joan, s’ha incorporat fa poc al centre. És estudiant d’anglés, periodista de professió i escriptor, així ha redactat un article sobre el centre d’adults i la seua història particular en un blog que ell mateix gestiona i on mostra les seues inquietuds. Ambdós alumnes guarden dos històries de superació i són model i exemple per la seua capacitat d’esforç i constància.

L’homenatge va emmarcar-se en una jornada de formació sota el lema “Un tast d’FPA. Un món d’experiències”, una iniciativa conjunta de la Generalitat Valenciana amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEFIRE) per promoure l’actualització didàctica del professorat en els continguts propis de la Formació de Persones Adultes (FPA) i fomentar la reflexió compartida sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Tot el claustre de professorat i els alumnes que formen l’Escola d’adults de Sueca han celebrat este homenatge i han felicitat a Llorenç i Joan, i a les seues famílies.