Dos-cents cinquanta joves músics de la Ribera Baixa es reuneixen a Almussafes

Dos-cents cinquanta músics de quinze bandes joves de la Ribera Baixa van assistir el passat dissabte 25 de maig a la trobada de bandes joves organitzada per l’Assemblea Comarcal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, un esdeveniment en el qual la Societat Musical Lira Almussafense va actuar com a amfitriona, atés que es va celebrar a la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes. La ciutadania va gaudir amb la interpretació d’‘El vaixell pirata’ i ‘La marxa dels xiquets’, obres que va dirigir Antonio Peris-Muñoz, professor del Conservatori Professional de Música de la població.



El passat dissabte 25 de maig al matí, la Societat Musical Lira Almussafense es va convertir en l’amfitriona d’una trobada de bandes joves de la comarca de la Ribera Baixa en la qual un total de 250 músics de quinze formacions van assajar i oferir gratuïtament a la ciutadania de la població un concert dirigit pel professor del Conservatori Professional de Música d’Almussafes Antonio Peris-Muñoz, qui actualment dirigeix la banda jove de la Societat Musical Lira Almussafense, a més d’exercir com a director adjunt del Festival Internacional de Música de València, entre altres ocupacions.



L’esdeveniment, convocat periòdicament per l’Assemblea Comarcal de la Ribera Baixa de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) per a compartir els avanços en l’aprenentatge de l’alumnat dels diferents centres i difondre la cultura musical de la nostra terra, va començar a les 11 hores i durant el mateix es van interpretar dues obres, ‘El vaixell pirata’ i ‘La marxa dels xiquets’. Encara que inicialment l’actuació estava programada per al seu desenvolupament a l’esplanada del Centre Cultural, finalment va haver de traslladar-se a la sala d’actes d’aquesta infraestructura pública a causa de la pluja, la qual cosa no va impedir que l’esdeveniment se celebrara amb total normalitat i que l’auditori poguera cobrir tot l’aforament disponible.



El recital va comptar amb la participació de 15 agrupacions. A més de la banda local, van estar presents en la trobada l’Agrupació Musical El Perelló, l’Associació Musical Polinyense, l’Associació Amics de la Música de Favara, l’Ateneu Instructiu Musical de Llaurí, l’Ateneu Musical d’Albalat de la Ribera, l’Ateneu Musical de Cullera, l’Ateneu Musical de Sueca, l’Ateneu Musical de Corbera, la banda de Santa Cecilia de Cullera i la de Santa Cecilia de Fortaleny, la Societat Artística Musical de Sollana, la Unió Musical de Riola, la Unió Musical de Benicull i la Unió Musical de Sueca.



Després de l’èxit obtingut amb l’organització d’aquesta trobada, la presidenta de la Societat Musical Lira Almussafense, Sandra Berth, ha agraït en nom de l’entitat, el president comarcal de la FSMCV i els responsables de les bandes de música participants la col·laboració bridada per la localitat per a fer possible aquesta activitat, que va estar marcada per l’ambient festiu i la unió entre les persones assistents.