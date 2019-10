Dos conjunts del CEGA Almussafes competiran en el Campionat d’Espanya

Els equips Júnior i Infantil ‘P’ s’asseguren la seua presència en el torneig nacional que se celebrarà a Saragossa



També participaran en la convocatòria les gimnastes Yaiza González i Clara Martínez, integrants de l’entitat però cedides a altres clubs



Almussafes estarà representat en el Campionat d’Espanya de Conjunts Absolut gràcies a la presència dels equips Júnior i Infantil ‘P’ del Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA) i de Yaiza González i Clara Martínez, sòcies de l’entitat però cedides a altres formacions. Les xiques van aconseguir el seu passe per al nacional el passat cap de setmana en la fase autonòmica celebrada a Llíria, on també van competir les joves de l’Infantil ‘M’. Verónica Morcillo, Natalia Roig, Carmen Sebastiá, Beatriz Hernández i María Almenar, de l’equip Júnior, es van adjudicar l’or de la Comunitat Valenciana després d’imposar-se a totes les seues rivals.



El Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA) estarà present en el Campionat d’Espanya de Conjunts Absolut que se celebrarà a Saragossa del 29 de novembre a l’1 de desembre. Els equips Júnior i Infantil ‘P’ de l’entitat tindran l’oportunitat de lluitar per a aconseguir les primeres posicions en aquesta destacada trobada després de signar excel·lents resultats en la fase autonòmica d’aquest torneig, que es va desenvolupar el passat cap de setmana en el Pavelló Pla de l’Arc de Llíria. El Júnior es va proclamar campió autonòmic, penjant-se la medalla d’or, mentre que les xiques de l’Infantil ‘P’ van tornar a casa amb el bronze que les acredita com a terceres classificades.



Al costat d’elles també estaran presents a la ciutat aragonesa per a demostrar el seu talent les joves Yaiza González (quart lloc) i Clara Martínez (tercer lloc), totes dues integrants de l’associació, però actualment cedides als conjunts de primera categoria dels clubs Almara de Burjassot i Riba-roja de Túria, respectivament. No va superar el tall el conjunt Infantil ‘M’, que va haver de conformar-se amb un huité lloc en el rànquing.



El conjunt Júnior viatjarà a Saragossa amb Verónica Morcillo, Natalia Roig, Carmen Sebastiá, Beatriz Hernández i María Almenar i l’Infantil ‘P’ amb Arianna Luz, Marina Cortelles, Marta Palyudyshy, Julia Escribá i Carmen Arenas. Des de la junta directiva feliciten tant les que han aconseguit plaça per al nacional com a les joves de l’Infantil ‘M’ (Natalia Hernández, Lluna López, Elena Cerezuela, Natalia Canosa, i Neus Saiz). “Continuem treballant, continuem aprenent”, assenyalen en les seues xarxes socials.



El pròxim diumenge de novembre, el Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes acollirà el X Trofeu Nacional Almussafes de Gimnàstica Rítmica de Conjunts, un esdeveniment organitzat per CEGA en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat.