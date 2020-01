Dos dies sense classe en l’IES Almussafes per les deficiències del centre

Connect on Linked in

La borrasca Gloria ha provocat despreniments de fals sostre i goteres en l’institut, que experimenta nombroses problemàtiques des de la seua inauguració, al setembre de 2004



El govern municipal reclama a la Conselleria d’Educació actuacions de manteniment immediates per a acabar amb el que considera “una lamentable situació”



Realitzada la inspecció per part del tècnic de la Direcció Territorial, hui dijous, i constatada la seguretat de l’edifici, demà divendres es reprendran les classes en el centre



Hui, dijous 23 de gener, no hi ha hagut activitat lectiva per segon dia consecutiu en l’IES Almussafes a causa dels efectes del pas de la borrasca Gloria pel centre, on s’ha després un fals sostre i generat nombroses goteres, entre altres conseqüències. Després de comprovar ahir l’equip directiu, l’AMPA i les autoritats municipals tots els desperfectes, se suspengueren les classes amb l’objectiu que el personal de la Conselleria es traslladara hui fins a les instal·lacions per a inspeccionar-les i dur a terme les actuacions necessàries per a acabar amb una situació que s’arrossega des de la inauguració del centre, en 2004, i que afecta el dia a dia, no sols quan es produïxen tempestats. L’alcalde, Toni González, demana solucions immediates a la Generalitat Valenciana.



El pas de la borrasca Gloria esta setmana per Almussafes ha tornat a posar de manifest les nombroses deficiències de construcció de l’IES de la localitat. A pesar que la població ja ha tornat a la normalitat i de que les classes s’han représ en els centres d’educació infantil i primària, la infraestructura en què s’impartixen els nivells de secundària, batxillerat i cicles formatius roman tancada hui, dijous 23 de gener, a causa dels danys ocasionats pel temporal i per la necessitat de reclamar a la Conselleria d’Educació una major inversió en el manteniment de l’edifici.



Les intenses pluges i el fort vent dels últims dies han provocat la formació de goteres en corredors i aules i el despreniment d’un fals sostre d’algeps col·locat en l’espai exterior del recinte. A més, l’aigua s’ha filtrat per les finestres. Ahir, dimecres 22 de gener al matí, l’alcalde, Toni González, la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, i els tècnics de l’Ajuntament es van desplaçar fins a l’IES per a constatar estos danys. L’equip directiu del centre i les representants de l’AMPA van acompanyar les autoritats en la visita a les zones més afectades i van coincidir en la necessitat de solucionar estos problemes, que s’unixen als que ja formen part del dia a dia d’esta comunitat educativa en matèria d’infraestructura.



El primer edil va contactar personalment amb el director territorial d’Educació, Santiago Estañán, per a comunicar-li els fets i sol·licitar el desplaçament de la Unitat Tècnica amb l’objectiu d’avaluar les incidències i treballar en la solució definitiva de les deficiències que afecten la instal·lació. La inspecció s’ha realitzat durant el matí de hui, amb la presència de l’equip directiu, l’edil d’Urbanisme, l’AMPA i l’equip tècnic municipal, per la qual cosa, tal com s’ha informat les famílies, no s’ha impartit classe en el centre durant la jornada. “La situació viscuda en l’edifici posa de manifest encara més la necessitat immediata d’actuacions de manteniment per part de la Conselleria d’Educació, que és l’administració que té esta competència i la que ha de dur a terme les accions necessàries per a assegurar les millors condicions possibles per al nostre centre educatiu”, assenyala González.



Els fenòmens atmosfèrics agreugen una situació que alumnat i professorat experimenten de manera quotidiana des de la seua obertura. Les principals: filtracions d’aigua per finestres i sostres, falta de desaigües que neguen espais comuns, elevats sostres i espais molt diàfans que dificulten la calefacció de les sales, la qual cosa provoca un considerable gasto en gas que, sumat al d’aigua i electricitat, donen com resultat una factura total d’al voltant de 7.000 euros mensuals dels 77.000 assignats per a manteniment en tot el curs. “La conseqüència és que a penes queda pressupost per a la reparació de qüestions com els banys o les portes que cauen i crec que ja ha arribat el moment de buscar solucions, perquè tant l’alumnat com el professorat estan farts d’esta situació”, afirma l’alcalde.



L’obra va ser “molt deficient”

Per al primer edil, “els problemes que patix l’IES Almussafes són una prova de la nefasta gestió educativa dels governs del PP a nivell autonòmic i de la coalició PP-Compromís en l’Ajuntament de la població”. Segons la seua opinió, “mai hauria d’haver-se construït fora del nucli urbà, tal com van decidir PP i Compromís durant els seus anys de govern”. Així mateix, considera que l’obra, en la que es van invertir 8,1 milions d’euros, va ser “molt deficient, sense la qualitat que mereixen unes instal·lacions que utilitzen diàriament els jóvens de la localitat i les conseqüències d’estes nefastes gestions les estem patint hui en dia i és el nostre equip de govern qui ha de solucionar els problemes que nosaltres no hem ocasionat i que, a més, no són competència de l’Ajuntament”.



Al marge de la necessitat que se solucionen urgentment les deficiències de l’equipament educatiu actual, l’alcalde incidix en el nou espai dotacional incorporat en la revisió del PGPU per a la construcció d’un nou centre d’ESO i Batxillerat dins del nucli urbà i en la urgència de la seua aprovació.