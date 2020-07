Dos espectaculars concerts posen punt final a Música a la Fresca a Torrent

Connect on Linked in

La UMT i el CCT tanquen el cicle musical que ha acompanyat als torrentinos i torrentinas durant els últims caps de setmana de juliol

Després de dos caps de setmana on la música ha inundat les places de Torrent, Música a la Fresca s’ha acomiadat amb dos concerts extraordinaris. Emmarcat dins de l’oferta cultural Nits d’Estiu de l’Ajuntament de Torrent, la Unió Musical i el Cercle Catòlic van pujar a escena per a demostrar, una vegada més, la qualitat i bon gust de les seues actuacions. Envoltats de vegetació i en un espai inigualable, com és el Hort de Trénor, el públic va poder gaudir de dos vetlades – dimarts i dimecres- que incloïen un programa variat per a agradar a tots els públics.

La primera sessió musical, a càrrec de la Unió Musical, portava per títol “Antologia d’òpera i sarsuela”, i va comptar amb les veus del tenor Pascual Andreu i la soprano Saray García. Fidel espasa triomfadora de “L’hoste del sevillà”, de Jacinto Guerrero; Diego d’Acevedo, de Miguel Asins Arbo; Suite Alacantina, de Ricardo Dorado o El fantasma de l’òpera, d’Andrew Lloyd Webber, van ser algunes de les peces que van compondre el programa que es va tancar amb l’Himne de Torrent i l’Himne de la Comunitat Valenciana.

El dimecres a la nit va ser el torn per a escoltar un repertori de marxes mores i cristianes interpretades pel Cercle Catòlic, un homenatge a les festes de Torrent que enguany, a causa de la situació actual, no han pogut celebrar-se. La primera part del concert va donar inici amb La Torre és mora, d’Armando Blanquer; seguint amb, entre altres, L’honor d’un cavaller, de Miguel Ángel Mas Mataix; o El president, de Miguel Picó. En la segona part, Eduardo Borrás, de Francisco Esteve; Cavall de Foc, de José R. Pascual Vilaplana o La Torre és cristiana, d’Armando Blanquer, van posar fi a l’espectacle.

Els dos concerts, que van ser emesos en directe per la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent, van rebre al públic complint amb totes les mesures sanitàries i de distanciament social. A més de les màscares que havia de portar cada persona, en l’entrada es va disposar de gels hiadroalcohólicos i les cadires es van col·locar de manera distanciada.