Dos estrenes absoluts d’Azael Tormo i Gregory Fritze amb Spanish Brass protagonitzen el concert de la Banda Simfònica Municipal de València

Dins d’un programa molt variat per a metalls i percussió

Un programa variat i molt atractiu amb dos estrenes absolutes en versió per a metalls i percussió és la proposta de la Banda Simfònica Municipal per al seu pròxim concert, que interpretarà el pròxim dijous dia 11 a les 19 hores. Un concert en el qual destaquen les estrenes absolutes amb la formació Spanish Brass, del ‘Bolero per a Lluís’ del valencià Azael Tormo i ‘Excursions’ del compositor nord-americà Gregory Fritze. Les dos prestigioses formacions, dirigides per Rafael Sanz-Espert, pujaran d’esta manera a l’escenari de l’Auditori de Les Arts per oferir al públic assistent d’un repertori amb marcat accent valencià, a més de conegudes obres internacionals.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha posat en valor “la gran labor que any darrere any realitza la nostra Banda Simfònica, en posar cura per incloure en els seus programes versions arranjades i estrenes absolutes, moltes d’elles de compositors valencians, que s’afegixen al seu vast i importantíssim repertori i al patrimoni musical”.