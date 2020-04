Dos iniciatives solidàries de Cullera fabriquen pantalles de protecció i mascaretes 3D

Connect on Linked in

Estes van destinades per garantir la seguretat de professionals sanitaris i d’emergències, Policia Local, Protecció Civil i per a la Residència Municipal

CULLERA. 01-04-2020. La solidaritat és, probablement, l’arma que més està utilitzant Cullera per a lluitar contra el Covid-19. Dos nous gestos a la ciutat són exemple d’este compromís social. Un grup anomenat Voluntaris de Cullera està fabricant pantalles de protecció per als sanitaris valencians i una iniciativa particular està elaborant mascaretes amb impressió 3D per a que l’Ajuntament les distribuïsca.

El grup de voluntaris està treballant intensament des de la setmana passada per als qui treballen en primera línia contra el coronavirus. Concretament, estan proveint pantalles de protecció reutilitzables i l’objectiu d’este equip cullerenc és dotar als professionals sanitaris de mesures de protecció davant la falta d’estos recursos a tot l’estat.

Per tal de garantir la seguretat d’este grup, el consistori ha col·laborat proporcionant-los guants i ‘monos’ de protecció per evitar qualsevol tipus de contagi.

Una vegada fabricades i esterilitzades amb lleixiu, Protecció Civil s’encarrega de recollir-les i distribuir-les per tota la Comunitat Valenciana.

L’altra iniciativa naix a proposta d’un veí de Cullera de crear mascaretes de protecció mitjançant la tecnologia d’impressió 3D. Per a això, l’ajuntament ha comprat el material i esta persona de forma altruista ha posat la seua maquinària i s’encarrega d’elaborar-les.

Les mascaretes 3D estan fetes amb filament de plàstic reciclat i, tal com ha explicat el proveïdor, cada peça tarda 2 hores en fabricar-se. Fins al moment s’han fet 46 mascaretes que el consistori ha distribuït per a la Policia Local, per a Protecció Civil i per a la Residència Municipal.

Ambdues accions socials se sumen a altres que els cullerencs i cullerenques ja estaven impulsant durant les últimes setmanes com el grup de dones i associacions que estan cosint mascaretes de cotó per als comerços o el col·lectiu dels agricultors que durant estos dies estan eixint a desinfectar els carrers.

En esta línia, des del consistori es vol agrair l’entrega de totes estes persones anònimes que estan contribuint junt amb l’ajuntament per mantindre a ratlla la pandèmia del coronavirus.