Dos intensos dies d’investidura donen pas a la presidència de la Generalitat Valenviana de Ximo Puig

52 vots a favor ( 2 més que fa 4 anys ) i 46 en contra donen al pacte del Botànic de nou la capitania de les Corts durant la pròxima legislatura.

Ximo Puig va reeditar ahir el Pacte del Botànic, en companyia de Compromís i Unides-Podem.

Una intensa segona sessió d’investidura, que començava prop de les 10 del matí, amb els torns de paraula de Ximo Puig i Isabel Bonig, intervencions de prop de 30 minuts, un intercanvi de paraules per part dels dos representants, en els que en nombroses ocasions va haver de demanar silenci el president de les Corts, Enric Morera per les contínues interrupcions dels components del Ple.

Un debat d’investidura en el que Puig, va parlar de la boníssima gestió que s’ha fet en València per part del Botànic, ressaltant les tasques portades a terme en Educació, Sanitat, Igualtat i que continuaran lluitant per una Comunitat més democràtica i inclusiva.



Per altra banda, Toni Cantó , començava la seua exposició agraint als electors, que hi havien depositat la seua confiança en Ciutadans, lamentant-se també de l’escena protagonitzada per Puig i Bonig minuts abans, definit-la com mala imatge per a tots els valencians i valencianes durant el dos dies de sessió d’investidura.



Entre les declaracions més dures per part del representant de Ciutadans ha estat la insinuació a Ximo Puig de deixar de banda els companys de pacte, per considerar que no li estaven fent res de bé en la seua història política.



Mònica Oltra , fou l’última en comparéixer de matí, en un discurs tranquil, parlant de tots els acords transparents, del poder feminista, de medi ambient i que els pactes són bons perquè els electors descarten les majories absolutes.

Segons Oltra, un pacte de 3, però que serà un únic govern en conjunt.



Fran Ferri, portaveu de Compromís en Corts Valencianes, reconeix que ha estat una investidura intensa, i que no estava d’acord en algunes de les declaracions fetes pels grups polítics d’oposició.

La ponència de Vega, estigué carregada de atacs directament a la gestió de Ximo Puig, i del Botànic, deixant ben clar, que en cap moment posaran les coses fàcils durant la legislatura.

Proposa un valencià voluntari en les escoles, i una gestió molt diferent en qüestions d’immigració i igualtat.

Llanos Masso, representant de Vox en les Corts, i candidata a l’alcaldia de Castelló, declarava en relació a les intervencions de Puig que en aquesta legislatura continuaran les imposicions lingüístiques,i feministes.

Rubén Martínez Dalmau, Unides Podem-Valencià en el seu discurs feu un repàs de la història de Podem, trajectòria i de com s’ha avançat fins aplegar a aquest pacte.

Motiu de discòrdia entre alguns dels membres del ple, per no considerar correcte ni adequat al moment el contingut d’aquest discurs



Un pacte progressista, un pacte per tots els valencians, per una Valencia mes democrática.

Manolo Mata, vicesecretari general del PSPV, tanca la sessió d’investidura, cap a les 18h de la vesprada, un discurs optimista, un discurs que bé podria anar en la línia, d’un primer discurs de nova legislatura.



Una sessió que va finalizar amb les paraules de Ximo Puig, donant la mà al possible enteniment entre tots els partits durant tota la legislatura.



52 vots ( 2 mes que fa 4 anys ) a favor i 46 en contra, donàvem pas de nou al nomenament de Ximo Puig, com a president de les Corts Valencianes, durant els pròxims 4 anys.