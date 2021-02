Dos jugadors del Club de Caiac Polo d’Alaquàs opten a una plaça per al Campionat Mundial

Connect on Linked in

Les persones esportistes d’Alaquàs continuen collint importants èxits dins de les seues disciplines, una mostra de l’esforç i treball realitzat tant a nivell individual com per part dels col·lectius esportius del municipi. El cas més recent el trobem en el Club de Caiac Polo d’Alaquàs, un col·lectiu amb una gran trajectòria des des de la seua creació que gràcies a la seua constància i bons resultats estan donants grans fruïts portant el nom d’Alaquàs arreu de tot el món.

Dos jugadors del club, Gonzalo García i Iván Hoyo, van ser convocats el passat cap de setmana per la selecció española absoluta de Caiac Polo per a participar en una concentració celebrada a les instal·lacions de la Marina Buriananova amb la col·laboració de les Escoles de la Mar de Burriana. L’event, en el què participaren 16 jugadors nacionals, va servir per a realitzar els entrenaments preparatoris per al pròxim campionat mundial que se celebrará el proper estiu a Roma. Els dos jugadors hauran d’entrenar dur per aconseguir una plaça per poder formar d’aquesta selecció.

Cal destacar a més que el club compta amb cinc jugadors en els diferents categories de la selecció espanyola: Gonzalo García i Iván Hoyo en categoria homes senior, Nuria Cañas i Mar Andreu en categoria dones absoluta i Ariadna Hoyo en categoria dones sub21 així com dos entrenadors de la selecció espanyola: Gonzalo García en categoria homes sub-21 i Sergio García en categoría dones sub-21.