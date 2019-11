Dos nous músics i un nou director s’incorporen a la banda de la Lira Almussafense

Print This Post

La Societat Musical commemora este cap de setmana la festivitat de Santa Cecília, presidida enguany per la Musa Vanessa Pla Mellado



L’entitat musical aprofita la celebració per a presentar al seu nou director, Francisco Ortiz, i per a felicitar el músic, Gustavo Peiró Esteve, pels seus 25 anys en la banda

Dos nous músics passen a formar part enguany de la banda de la Societat Musical Lira Almussafense. Com establix la tradició en la localitat, la seua incorporació es farà efectiva el mateix dia de celebració de la patrona de la música a Almussafes, diumenge que ve 24 de novembre. No obstant això, la festa de Santa Cecília s’inaugurarà divendres 22 de novembre, amb el concert de la Banda Jove i el sopar de socis i sòcies posterior. Per la seua banda, la Musa de la Música 2019 protagonitzarà la jornada del dissabte 23, ja que a les 19.30 se celebrarà la seua proclamació i posteriorment el concert de Santa Cecília en el Centre Cultural d’Almussafes.



La música serà la protagonista durant el pròxim cap de setmana en l’agenda cultural d’Almussafes. La Societat Musical Lira Almussafense ja ha presentat l’agenda d’activitats que enguany serviran per a commemorar la festa de Santa Cecília i que comptaran amb una protagonista d’excepció, la Musa de la Música 2019, Vanessa Pla Mellado.



La seua proclamació es durà a terme a les 19.30 hores de dissabte que ve 23 de novembre, en la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes, després de la cercavila que realitzarà la banda de la Lira Almussafense per a arreplegar-la en el seu domicili. La Musa que ha ostentat el càrrec durant els últims dotze mesos, Aitana Sanz de Ramón, li passarà el testimoni a la seua successora i, a continuació, la banda interpretarà les diferents obres triades per al concert extraordinari de Santa Cecília, un recital en què debutarà el nou director de la formació, Francisco Ortiz Durant el mateix, Gustavo Peiró Esteve rebrà la lira en reconeixement al seu quart de segle en la societat musical.



La jornada prèvia, divendres 22 de novembre, la Banda Jove oferirà a la ciutadania un concert en l’esplanada del Centre Cultural a què es podrà accedir gratuïtament i que donarà començament a les 18 hores. A més, a les 21.30 hores, els membres de la societat es reuniran en el seu local social per a disfrutar d’un sopar que requerix d’inscripció prèvia.

Per a posar el passador d’or a la festivitat d’enguany 2019, el diumenge 24 de novembre es realitzarà una cercavila per a arreplegar als nous músics, ambdós clarinetistes, Batiste Rovira Medina i Roberto Llamas Mancebo i a continuació es traslladaran tots fins a l’església parroquial per a participar en una eucaristia en honor a Santa Cecília. .



Aprofitant la festivitat, la Societat Musical Lira Almussafense ha volgut homenatjar a les seues Dames de la Música. Un grup que es va fundar l’any 1976 i dónes de llavors ajuden a organitzar els actes, organitzen berenars i participen activament en totes les menjars, sopars i festes que organitzen.