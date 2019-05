Dos ors per a les Halteras del Club Halterofília Azira Onsport.

Connect on Linked in

A Gandia aquest dissabte passat s’han proclamdo camponas autonòmiques d’halterofília Sonia Martínez Sánchez en la categoria de 59 kg i amb un millor intent de 61 kg en arrancada i 70 kg en dos temps per a un total olímpic de 131 kg es portava el primer or del matí. La seua companya Belén Pascual Cantó en la categoria de +87 kg amb uns millors intents de 66 i 86 kg parell un t.o. de 146 kg tancava la competició amb un altre or.

El halteras alzireños del Club Halterofília Alzira OnSport van lluitar per les medalles però es van quedar a la portes de pujar al podi. Van competir Héctor Lapo Proaño amb un t.o. de 185 kg i Francisco José Maya Guerrero amb un t.o. de 193 kg en la categoria de 73 kg.

David Giménez amb un total olímpic de 169 kg va competir en la categoria de 81 kg.

Els halteras alzireños van ser portats pels entrenadors Jesús Ballesteros i Juan Carlos Presencia Tárrega.

Dissabte que ve, 18 de maig, en el Gimnàs Julián Perea en sessions matinals hi haurà competició de tècnica i aixecament de pesos.