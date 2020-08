Dos pingüins femelles incuben un ou d’una altra parella i aconsegueixen criar un pollastre en el Oceanogràfic

Print This Post

Els cuidadors de les femelles Electra i Viola els van col·locar un ou en comprovar que havien començat a construir el seu niu

Aquesta temporada de reproducció en la colònia de l’àrea d’Antàrtic del Oceanogràfic dels 25 pingüins de Gentoo (Pygoscelis papua), també conegut com a Juanito, han nascut tres pollastres de moment. No són molts comparats amb altres èpoques, però s’ha produït un fet molt poc comú.

Les tres parelles que han criat pollastres fins ara han sigut Navi i Aquela, Bitla i Melibea i una tercera formada per Electra i Viola.

Electra i Viola són femelles i han sigut capaces d’adoptar, incubar i criar un ou d’una altra parella, alguna cosa que succeeix per primera vegada en el Oceanogràfic.

Per tant es tracta d’una parella excepcional, encara que no insòlita en el món d’aquests ocells, ja que la formació de parelles del mateix sexe és habitual en més de 450 espècies d’animals i es produeix tant en zoològics com en la naturalesa.

La parella de les dues femelles va començar, curiosament, a tindre l’actitud i accions habituals prèvies a la reproducció, com construir el seu propi niu a base de pedres.

En observar això situació, els cuidadors van decidir traslocar un ou fèrtil d’una altra parella. Electra i Viola van portar avant amb èxit tot el procés de reproducció i ara compten amb la seua primera cria.

Cosa de dues

La reproducció dels pingüins és en tot moment una cosa de dues. Comença amb la construcció dels nius que consisteixen en una pila redona de cudols, que alcen amb molta cura i cura. Depenent de les circumstàncies poden arribar a tindre 20 centímetres de costat.

Les pedres és un bé molt preuat per a aquests animals de manera, que sol ser motiu de controvèrsia, perquè els seus amos els guarden coste el que coste i el seu defensa pot acabar en alguna disputa. De fet, els cudols poden formar part del festeig per part del mascle.

La incubació corre càrrec del pare i de la mare, que s’alternen cada dia. Els ous – normalment dos per cada posada- fan eclosió als 38 dies i els pollets se solen independitzar als 75 dies amb un pes aproximat de 6-7 quilograms.