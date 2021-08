Dos trios en la lluita per alçar el I Trofeu de Castelló a la Ribera Alta

La formació d’Iván, Tonet IV i Raúl s’enfrontarà a l’equip de Vercher, Brisca i Néstor en el trinquet de la localitat de la Ribera Alta

Les semifinals van ser diferents, ja que una eliminatòria es va dominar des del rest i en l’altra es va viure una remuntada

El Trofeu de Castelló de raspall es decidirà este dissabte al trinquet de la localitat de la Ribera Alta. A partir de les 19.00 hores i en directe per la plataforma ‘Proximia TV’, dos trios lluitaran per alçar el primer títol del torneig castellonenc. Per un costat estarà l’equip compost per Iván, Tonet IV i Raúl, i enfront tindran al conjunt de Vercher, Brisca i Néstor.

La primera formació a classificar-se a la final van ser Iván, Tonet IV i Raúl. La victòria sobre Vicent, Seve i Lorja amb un resultat de 30-20, va atorgar el passe a l’equip d’Iván després d’una partida on es va viure una remuntada. Després de convertir els dos primers jocs al dau, el conjunt de Vicent es va distanciar en el marcador amb la consecució de tres tantejos gràcies al seu encert en l’anotació (20 per 5). Quan semblava que es resoldria ràpidament, Iván i companyia van saber reaccionar. Este equip va resoldre els seus problemes a l’hora de tancar el quinze i la partida va canviar completament, ja que Iván, Tonet IV i Raúl van tancar cinc jocs consecutius, tot i l’oposició dels rivals.

Amb esta final, Iván te l’oportunitat d’estrenar el seu palmarés professional. El d’Ontinyent està en plena forma, ja que va ser finalista de l’última cita del calendari de raspall, el Trofeu Bollo –Ajuntament de Castelló de Rugat. Per la seua part, Tonet IV busca altre títol esta temporada després de conquerir el seu segon Campionat Individual. Així mateix, Raúl es troba en un moment dolç que ha aprofitat per a competir un trofeu de nou, des que alçarà el Trofeu Mestres en 2019.

Vercher, Brisca i Néstor van convertir-se en els segons finalistes en véncer a Marrahí, Canari i Murcianet per 30-15. A diferència de la primera semifinal, esta partida va ser determinant per un inici on els jocs es convertiren des del rest. El conjunt de Marrahí va iniciar al dau, però el trio de Vercher va sumar primer. Els tres primers tantejos es tancaren des del rest (10-5) i, a continuació, Vercher i companyia van augmentar l’avantatge des del dau. Una posició on continuaria decidint-se la partida, a excepció de l’últim joc que van obtenir Vercher, Brisca i Néstor de nou al rest.

En este equip, Vercher ha sigut el jugador més exitós enguany. El de Piles va conquerir el seu primer gran títol amb la consecució de la Lliga. Després que alçarà la Copa en 2019, Brisca torna a una final que també va viure el III Torneig Mancomunitats. Pel que respecta a Néstor, campió de la Lliga en 2020, es presenta davant la seua primera oportunitat d’escriure el seu nom en un quadre d’honor en 2021.