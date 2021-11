Dos veïns rescaten cuatre ocupants d’un cotxe bolcat en una séquia a Cullera

Connect on Linked in

Els herois anònims han evitat la tragèdia després que quedaren atrapats a l’interior del vehicle dins del canal

Ha pogut ser una tragèdia, però l’acció valenta de tres persones anònimes ho ha evitat hui a Cullera. Un veí i una veïna de la capital turística de la Ribera i un altre natural de Sueca han aconseguit rescatar cuatre ocupants, una mare i els seus tres fills menors, d’un vehicle accidentat que ha bolcat dins una séquia este matí.



Els fets han succeït a primeres hores de l’alba en el camí del Rejolar en ple arrossar cullerenc.



L’acció decidida i valenta d’estos veïns ha aconseguit que cuatre membres d’una mateixa família no s’hagen ofegat en el canal de reg, ja que amb l’ajuda única de les seues pròpies forces han aconseguit pegar-li la volta al vehicle el qual s’havia quedat encastat cara avall.



Després de desencaixar el turisme, han pogut rescatar del seu interior als viatgers, dos d’ells menors d’edat.



Afortunadament, no han patit cap ferida de gravetat i tots els accidentats han sigut traslladats a l’Hospital Universitari de la Ribera amb símptomes d’hipotèrmia.



La veïna de Cullera ha col·laborat també abrigallant-los per a pal·liar els símptomes d’hipotèrmia que presentaven.



Segons fonts de la Policia Local de Cullera a causa de l’enlluernament patit per la conductora a l’alba, el cotxe s’hauria eixit de la via en intentar la dona apartar-se d’una furgoneta que venia en sentit contrari.

L’intendent en cap de la Policia Local de Cullera, Juanjo Figueres, ha qualificat d’«herois» als autors del rescat. «Sense la seua ajuda, no sabríem el que podria haver ocorregut», ha dit.



En la intervenció han participat també efectius del Cos de Bombers, de la Policia Local de Cullera i de la Guàrdia Civil.