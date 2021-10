Dotze estudis d’arquitectura concursen per a reformar el Torretxó Baix d’Alzira

Print This Post

Alzira compta ja amb dotze projectes urbanístics “molt interessants” per a l’adequació del Torretxó Baix, una actuació que va ser elegida al novembre de 2020 per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a representar a la Comunitat Valenciana al prestigiós concurs d’urbanisme i arquitectura Europan-16.

A este certamen, d’àmbit europeu, participen 17 països amb la finalitat que joves estudis d’arquitectura d’arreu d’Europa presenten projectes d’actuacions urbanístiques destinades a millorar els espais d’habitatge i urbanització.

La regidoria d’Urbanisme va presentar al concurs la candidatura d’Alzira per a 2020-2022 per a demanar actuacions per a la millora urbanística del Torretxó Baix i la seua connexió amb altres parts de la ciutat i les principals dotacions d’emergència de la zona, (bombers, policia o heliport), i amb l’Hospital de la Ribera, ja en una zona de baix risc d’inundació.

Es tracta, detalla l’alcalde, Diego Gómez, de connectar el Torretxó amb l’Alquerieta, una connexió en horitzontal; i també en vertical, permetent donar continuïtat a l’anell verd de la ciutat i enllaçar l’avinguda Pare Pompili amb l’hospital per zona no inundable, la qual cosa ajudarà a descongestionar la rotonda de Carrefour.

L’emplaçament proposat se situa en un sector de sòl urbanitzable en desenvolupament, on està previst acollir serveis administratius i socials, juntament amb una xarxa d’espais lliures. L’actuació en esta parcel·la, de vora 11.000 m², es considera de referència a la ciutat i a la comarca com a arquitectura innovadora i sostenible.

Amb esta premissa es plantejaran habitatges de consum energètic nul, a través de la materialitat ecològica de la construcció i la producció d’energies renovables, que plantegen posar en marxa estratègies bioclimàtiques en el projecte i la construcció, optimitzar la resposta passiva de l’entorn climàtic analitzant la posició i forma de l’edifici, la seua orientació i ventilació natural i tindre en compte criteris de sostenibilitat econòmica i mediambiental.

La cloenda del concurs arribarà el desembre amb el lliurament de premis, el primer per un import de 12.000 €, el segon tindrà una dotació de 6.000€, i per últim, es realitzaran mencions especials que seran publicades i exposades.