Dotze estudis d’arquitectura concursen per a reformar el Torretxó Baix d’Alzira

L’alcalde, Diego Gómez, la directora general, Núria Matarredona, i el tècnic municipal, Miguel Vila, participen en el debat de les dotze propostes a Barcelona

Gómez assegura que els projectes presentats són «molt receptius a les necessitats d’Alzira»

. Alzira compta ja amb dotze projectes urbanístics «molt interessants» per a l’adequació del Torretxó Baix, una actuació que va ser elegida a el novembre de 2020 per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a representar a la Comunitat Valenciana al prestigiós concurs d’urbanisme i arquitectura Europan-16. A este certamen, d’àmbit europeu, participen 17 països amb la finalitat que joves estudis d’arquitectura d’arreu d’Europa presenten projectes d’actuacions urbanístiques destinades a millorar els espais d’habitatge i urbanització.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, està present a les sessions que celebra el jurat del concurs a Barcelona, on durant tres dies valoraran les diverses propostes presentades. En el cas d’Alzira, hi ha 12 projectes «molt interessants», assegura Gómez. L’alcalde ha assistit acompanyat del tècnic d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alzira, Miguel Vila, i de la directora general d’Innovació Ecològica en la Construcció, Núria Matarredona. Els tres podran participar en les deliberacions, «amb veu i vot», per a seleccionar els 5 projectes que passaran a la següent fase, que serà a Donostia i on un jurat exclusivament format per tècnics designarà la proposta guanyadora i la finalista, explica des de Barcelona.

La regidoria d’Urbanisme va presentar al concurs la candidatura d’Alzira per a 2020-2022 per a demanar actuacions per a la millora urbanística del Torretxó Baix i la seua connexió amb altres parts de la ciutat i les principals dotacions d’emergència de la zona, (bombers, policia o heliport), i amb l’Hospital de la Ribera, ja en una zona de baix risc d’inundació. Es tracta, detalla Gómez, de «connectar el Torretxó amb l’Alquerieta, una connexió en horitzontal; i també en vertical, permetent donar continuïtat a l’anell verd de la ciutat i enllaçar l’avinguda Pare Pompili amb l’hospital per zona no inundable, la qual cosa ajudarà a descongestionar la rotonda de Carrefour».

«La gent ha sigut molt receptiva amb les nostres necessitats, que són principalment evitar la inundabilitat, la connexió dels 3 barris i el nexe a l’hospital», assegura. Estos propòsits s’unixen a la voluntat de desenvolupar el Torretxó Baix sota criteris de «projecte sostenible, de futur, amb noves tecnologies basades en emissions 0 per a recuperar la zona juntament amb l’Alquerieta i poder projectar el creixement d’una ciutat millor comunicada amb els seus eixos urbanístics i sobretot amb l’Hospital de la Ribera».

L’emplaçament proposat se situa en un sector de sòl urbanitzable en desenvolupament, on està previst acollir serveis administratius i socials, juntament amb una xarxa d’espais lliures. L’actuació en esta parcel·la, de vora 11.000 m², es considera de referència a la ciutat i a la comarca com a arquitectura innovadora i sostenible. Amb esta premissa es plantejaran habitatges de consum energètic nul, a través de la materialitat ecològica de la construcció i la producció d’energies renovables, que plantegen posar en marxa estratègies bioclimàtiques en el projecte i la construcció, optimitzar la resposta passiva de l’entorn climàtic analitzant la posició i forma de l’edifici, la seua orientació i ventilació natural i tindre en compte criteris de sostenibilitat econòmica i mediambiental.

La cloenda del concurs arribarà el desembre amb el lliurament de premis, el primer per un import de 12.000 €, el segon tindrà una dotació de 6.000 €, i per últim, es realitzaran mencions especials que seran publicades i exposades.

Esta setzena convocatòria del concurs biennal té com a lema «Ciutats vives: metabolisme i inclusivitat» i a ella s’han presentat emplaçaments de 40 ciutats a 9 països europeus, que enllacen les escales urbanes i arquitectòniques. Entre les localitzacions espanyoles trobem el nostre municipi, Alzira, i altres 6; Almendralejo (Badajoz), Barcelona, Beizama (Guipúscoa), Esparreguera (Barcelona), Madrid, Roquetas de Mar (Almeria). L’objectiu d’este concurs és facilitar la contractació dels equips guanyadors elegits pel jurat d’Europan Espanya, convocat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.