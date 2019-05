Dotze títols competeixen enguany en el Festival de Curtmetratge en Llengua de Signes d’Almussafes

L‘esdeveniment, que se celebrarà el pròxim dissabte 8 de juny en el Centre Cultural de la població, compta amb el suport de l’Ajuntament i de la Generalitat Valenciana



Durant la jornada es desenvoluparà una taula redona en la qual participaran representants d’entitats culturals especialitzades en persones sordes



El pròxim dissabte 8 de juny se celebrarà a Almussafes el III Festival de Curtmetratge en Llengua de Signes, una trobada organitzada per Almussord en col·laboració amb l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana en la qual s’exhibeixen obres audiovisuals en les quals aquest tipus de comunicació forma part del contingut de les històries. Enguany concursen dotze treballs de diferents gèneres i procedents de ciutats com Madrid, Barcelona, Pontevedra i Múrcia. Al matí es durà a terme una taula redona, mentre que el festival en si es desenvoluparà a la vesprada. Les entrades podran adquirir-se en la taquilla del Centre Cultural a partir de les 16 hores.



Des de la seua creació, fa ara tres anys, el Festival de Curtmetratge en Llengua de Signes organitzat per Almussord en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes i l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana ha anat creixent fins a posicionar-se com un dels principals esdeveniments per a la integració de la comunitat sorda en el món de la cultura. Aquesta circumstància ha fet que l’associació almussafenya continue apostant per aquesta trobada, que tornarà al Centre Cultural de la localitat el pròxim dissabte 8 de juny.



En aquesta tercera edició està prevista la participació d’un total de 12 obres audiovisuals de diferents gèneres i procedències. Així, les persones que assistisquen a la projecció podran gaudir d’històries dramàtiques, de suspens, de terror, romàntiques i d’intriga arribades de Barcelona (6), Madrid (4), Pontevedra (1) i Múrcia (1). ‘cero i un dedo’, ‘La desidia’, ‘Casa Alavedra’, ‘El secreto de Maia’, ‘Culpable’, ‘Recuerdos peligrosos’, ‘Café negro’, ‘O tu o yo’ o ‘Els seis’, són alguns dels títols presentats al concurs, tots ells amb entre 5 i 25 minuts de durada.



La jornada començarà a les 10 hores amb la inauguració i la benvinguda al Fòrum Almussord, l’espai de reflexió que tindrà lloc al matí com a complement al festival, que ocuparà la vesprada. A les 10.15 hores es presentarà a les autoritats presents i quinze minuts després s’iniciarà la taula redona. En ella prendran la paraula per a debatre sobre el sector Edgar Murillo (BGV de Barcelona), Christian Gordo (MINCASOR de Madrid), Raúl Ruiz (ASU de Barcelona) i Veru Rodríguez (IdenDeaf de Pontevedra). Posteriorment, a les 13.30 hores s’inaugurarà una exposició fotogràfica sobre la comunitat sorda.



Ja a la vesprada, a les 16 hores, s’obriran les taquilles per a adquirir les entrades del festival, que donarà començament a les 17 hores a la sala d’actes del Centre Cultural. Durant l’esdeveniment es projectaran les dotze obres que seran jutjades por un grup d’experts abans de procedir al lliurament de premis i trofeus, una cerimònia prevista per a les 20.30 hores. Com a guinda a aquesta jornada de cultura inclusiva, està prevista la celebració d’un sopar de gala en un restaurant del municipi.