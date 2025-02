DRONSafe despegue en l’agricultura valenciana drons per a millorar el control de plagues

L’ús de drons representa una eina fonamental per a afrontar els reptes de l’agricultura del futur. El sector és conscient de les possibilitats que pot aportar esta innovació per a guanyar en precisió, eficiència i sostenibilitat, despertant especial interés en la prevenció i el control de plagues i malalties. No obstant això, la seua implantació en la Unió Europea per a esta operació agrícola encara presenta desafiaments tècnics, econòmics i reguladors. Per això, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) participa en un nou projecte, el Grup Operatiu DRONSafe, que ara despegue els primers vols de drons sobre els camps valencians.

Denominat “Aplicació de productes fitosanitaris amb drons com a eina per a disminuir l’exposició a matèries actives”, el projecte pretén demostrar que l’ús d’estos equips aeris no tripulats ajustats a les particularitats agronòmiques dels cultius mediterranis s’adequa a les exigències mediambientals establides per la legislació europea.

En DRONSafe participen entitats d’Extremadura, Andalusia, Comunitat Valenciana, Madrid, País Basc i Castella i Lleó. L’Associació Empresarial per a la Protecció de les Plantes (AEPLA) coordina la part tècnica d’un consorci en el qual també es troben el Centre Tecnològic Nacional Agroalimentari (CTAEX), que coordina la part administrativa; l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques – Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA-CSIC); AVA-ASAJA com a usuari final en la Comunitat Valenciana; la Unió Agropecuària d’Àlaba – Arabako Nekazarien Elkartea (UAGA) com a usuari final al País Basc; la Bodega Cuatro Rayas Societat Cooperativa Agroalimentària, com a usuari final a Castella i Lleó; i FTS AgroConsulting, empresa oficialment reconeguda (E.O.R 87/14) pel MAPA per a la realització d’assajos oficials amb productes fitosanitaris. Així mateix, el grup compta amb tres subcontratacions tècniques: l’Institut Basc d’Investigació i Desenvolupament Agrari (NEIKER-BRTA), la Fundació d’Investigació de la Universitat de Sevilla i l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA).

Les experiències iniciades en la Finca Sinyent d’AVA-ASAJA són només un dels diversos living-labs (laboratoris d’innovació, en este cas realitzats parcialment a l’aire lliure) sobre cultius com cítrics, vinyes i creïlles. La idea del consorci sorgí arran de la normativa que regula la utilització d’equips aeris no tripulats per a la realització d’aplicacions de productes de protecció de cultius, tant en el marc de l’actual Directiva d’Ús Sostenible, com en la proposta del futur Reglament d’ús sostenible de productes fitosanitaris.

La normativa europea proposa que els Estats membres podran eximir de la prohibició de l’aplicació de productes fitosanitaris per via aèria amb aeronaus no tripulades quan es demostre que els riscos derivats del seu ús són inferiors als riscos associats a altres equips aeris o d’aplicació terrestre. Així, l’ús de drones queda condicionat a la demostració d’una reducció del risc per a la salut humana i el medi ambient en comparació amb altres mètodes d’aplicació.

En este sentit, el projecte preveu desenvolupar escenaris realistes i representatius d’este tipus de vols que, a més, s’ajusten a condicions agroambientals mediterrànies. Concretament, pretén avaluar l’exposició ambiental per deriva, la seguretat de l’operador i del transeünt, així com l’exposició dietària a residus. AVA-ASAJA treballarà per a incorporar al sector tecnologies que permeten optimitzar el control de plagues i protegir tant el medi ambient com la salut dels productors i consumidors.

El projecte encaixa, a més, en un context legislatiu que podria obrir noves oportunitats. Així, l’Assemblea Nacional de França acaba d’aprovar un projecte de llei que autoritza l’aplicació de productes fitosanitaris mitjançant drons en determinats cultius, com el plàtan i certes vinyes, quan la pendent del terreny supere el 20%.

DRONSafe està cofinançat al 80% per la Unió Europea a través del Pla Estratègic de la PAC-FEADER amb un import d’ajuda de 584.391,17 euros.