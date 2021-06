Dues dones policies s’incorporen com a interines a la Policia Local d’Almussafes

Print This Post

Quasi el 30 per cent de la plantilla policial està formada per dones

Aquesta setmana, l’Ajuntament d’Almussafes ha donat la benvinguda a dos nous policies locals que van superar el procés de selecció de la borsa d’agents constituïda a mitjan març per a ocupar places per vacants, descansos anuals, baixes per malaltia o altres contingències anàlogues.

Es tracta de dues joves dones policies locals que passen a integrar el cos policial de la localitat en substitució de dos agents comissionats. Cristina Garcérán Llácer, d’Almussafes, i Laura López Saiz, veïna de Torrent, ja es troben desenvolupant les tasques policials en el cos d’Almussafes en tasques relatives a vigilància, seguretat ciutadana i control del trànsit, després de la seua incorporació com a personal interí a la plantilla que en l’actualitat compta amb 28 operatius en actiu. Amb aquesta nova adhesió d’agents ,el Departament Policial d’Almussafes destaca per incloure en la seua plantilla a un 30 per cent de dones, ja que en l’actualitat la xifra ascendeix a un total de huit.

L’alcalde, Toni González, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, i l’intendent cap de la Policia Local, Ernesto Serrano, las han rebut aquest mateix matí en el saló de plens de la Casa Consistorial i les han animades a brindar el millor servei públic quant a la seguretat i el benestar de la ciutadania d’Almussafes.