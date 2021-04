Dues plates per al Yoko-Kan Almussafes en l’autonòmic de kick boxing

Print This Post

Aaron García i Javier Huertas, subcampions en les seues respectives modalitats i classificats per al Campionat d’Espanya

El passat cap de setmana, la ciutat de Gandia va ser la seu triada per a la celebració del Campionat Autonòmic de la Comunitat Valenciana de Tatami Sport i Ring Esport en les categories júnior i sènior. El Club Esportiu Yoko-Kan d’Almussafes va disputar la competició representat per tres dels seus esportistes, adjudicant-se dos d’ells el subcampionat en les seues respectives modalitats.

Aaron García es va penjar la medalla de plata en la modalitat kick Light menys de 89 kgr en categoria júnior i Javier Huertas va pujar al podi com a subcampió en la modalitat de kick Light –63kgr, en sènior. En la cita autonòmica, disputada els dies 24 i 25 d’abril a la ciutat de Gandia, tots dos esportistes representants del Yoko-kan Almussafes van aconseguir la passada directa per a participar en el pròxim nacional.

També es va classificar per al campionat d’Espanya, mancant la decisió dels seleccionadors, el lluitador d’Almussafes Damian Asins en la modalitat Point Fight per no tindre contrincant.

Excel·lent actuació dels tres representants del club almussafeny en l’autonòmic, organitzat per la Federació de Kick Boxing Muay Thai i Disciplines Associades de la Comunitat Valenciana.

Al maig es disputaran els autonòmics de les categories infantil, cadets menors i cadets majors, nova cita en la qual l’entitat esportiva confia a tornar a pujar al podi

“Després de més d’un any sense competir a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, per fi vam poder prendre part en aquest campionat en el qual es va complir escrupolosament amb totes les mesures de seguretat i protocol per part de la federació de kick-Boxing de la Comunitat Valenciana”, destaca Óscar Rodríguez, president i entrenador del Yoko-Kan Almussafes.