Dues tortugues nascudes a Eivissa es retroben en l’Oceanogràfic després de solcar durant mesos el Mediterrani

Marina va ser rescatada per una embarcació de pesca de València, Xeresa va aparéixer encallada a Dénia i ara es recuperen en l’ARCA de la Mar de l’Oceanogràfic

Dues tortugues germanes, que van nàixer del primer niu de tortuga marina trobat a Eivissa en 2019 i van ser introduïdes en la mar el mes d’octubre passat de 2020, s’han retrobat en l’Oceanogràfic, després de recórrer centenars de quilòmetres durant aproximadament set mesos pel Mediterrani.

Es tracta d’un fet extraordinari del qual es pot tindre constància gràcies a que les dues tortugues babaues (Caretta caretta) van formar part d’una eina de conservació per a augmentar la supervivència després del naixement, coneguda com “head-starting”, i portaven incorporat un xip d’identificació, similar a l’utilitzat en mascotes, i un emissor satel·litari instal·lat pels tècnics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern dels Illes Balears i la Universitat Politècnica de València.

En el primer cas, Marina va ser recuperada accidentalment pel pesquer de tresmall de València, Esmeralda II, del patró Juan Bautista, qui va activar el protocol de rescat de la Xarxa de Varaments, composta per la Conselleria D’agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural, Universitat de València i Fundació Oceanogràfic. El jove queloni presentava pneumònia per aspiració i ara es troba recuperant-se en Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals de la Mar (ARCA de la Mar) de la Fundació Oceanogràfic.

Xeresa va aparéixer encallada el passat dos d’abril en les costes de Dénia i va ser rescatada gràcies a l’avís de la Policia Local. Ara es troba recuperant-se també, igual que la seua germana, en l’ARCA de la Mar a l’espera de ser retornada a la mar.

En realitat, Xeresa ha tornat a la seua llar, atés que va ser en l’ARCA de la Mar on va passar el seu primer any de vida seguint el programa “head starting” de creixement i engreixament per a afrontar amb més garanties de supervivència el seu ingrés en la mar.

Marina i Xeresa van iniciar la seua aventura en la mar a l’octubre de l’any passat i cadascuna ha realitzat una singladura diferent i allunyada, però la fortuna ha volgut tornar-les a reunir en l’ARCA de la Mar i prompte eixiran de nou a la mar des d’un punt de la Comunitat Valenciana.

El programa de “head starting” té l’efecte desitjat, no sols evitant la gran depredació que pateixen aquestes espècies quan entra a la mar després de nàixer i a penes superen els 15 grams de pes, si no que aquests exemplars són capaços de valdre’s per si mateixos i adaptar-se a un ecosistema hostil com és la mar oberta. L’exploració física, mesures biomètriques i proves complementàries, permeten comparar amb les dades obtingudes prèvies a la seua solta i generar esperança sobre la viabilitat d’aquests programes i el seu ús en conservació d’aquestes espècies.

El fet que aquestes joves tortugues hagen sigut capaces no sols de sobreviure, si no d’adaptar-se prou com per a créixer i guanyar pes, ha sigut rebut amb gran esperança pels equips de conservació.