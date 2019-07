Dulce Pontes celebra 30 anys de trajectòria en els Concerts de Vivers de València

Considerada una de les principals renovadores del fado, també ha incorporat altres ritmes a les seues composicions

Ha col·laborat amb artistes com Ennio Morricone, Caetano Veloso o Estrella Morente, entre d’altres

En el seu últim treball, Peregrinação, adapta composicions del mestre Rodrigo, José Afonso i Camarón

La cantant portuguesa Dulce Pontes actuarà demà dijous, 18 de juliol, en els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València. La compositora va irrompre en la dècada dels 90 i està considerada com una de les grans renovadores del fado, l’expressió més popular de la música del seu país. Tanmateix, la vocalista de Montejo sempre ha mantingut l’esperit d’experimentació i s’ha aproximat a altres sonoritats i ritmes. La seua presència en la capital del Túria servirà per a celebrar tres dècades de trajectòria artística.



Nascuda en una família amb gust per la música, Dulce Pontes va començar a rebre classes de piano clàssic i dansa quan era una xiqueta. Posteriorment, amb 18 anys, va debutar en una comèdia musical i, poc després, la seua presència en la televisió ja era habitual. El públic del continent la va conèixer en 1991 quan va participar en el Festival d’Eurovisió després de guanyar el Concurs de la Cançó del seu país.



Precisament, el tema escollit per a representar Portugal en el certamen europeu, “Lusitana paixão”, versava sobre el fado. La composició es va incloure en el seu LP de debut, Lusitana (Edisom, 1992), que s’inclinava pel pop i la cançó melòdica. Però, ràpidament, la cantant va donar mostres de no voler encasellar-se. Així, en 1993 publicava Lágrimas (Movieplay) on iniciava el retrobament amb les seues arrels filtrades amb melodies orientals, búlgares i mediterrànies. En el repertori va incloure composicions d’Amália Rodrigues, de José Afonso i del duet format per Frederico de Brito i Ferrer Trindade, del qual va gravar “Canção do mar”, el seu primer gran èxit.



Convertida en representant d’allò que s’ha anomenat world music, Dulce Pontes va començar a actuar per escenaris de tot el planeta. A més, la seua discografia es va anar ampliant amb el directe A brisa do coração (Movieplay, 1995),Caminhos (Movieplay, 1996) i O primeiro canto (Polydor, 1999). En aquest últim treball es va plasmar el gust de la vocalista per les col·laboracions. Així, en les 14 cançons s’escolten les notes de la trikitixa de Kepa Junkera, el saxo soprano de Wayne Shorter, les percussions de Trilok Gurtu, el violoncel deJaques Morelenbaum i altres instruments com l’arpa malgaixa, la flauta de vent asteca o la gaita sueca. Així mateix, cal recordar les gravacions i actuacions amb Caetano Veloso, Cesaria Evora, Andrea Bocceli (“O mare e tu”, 1999), Giorgos Dalaras o Estrella Morente (en la gira Dulce Estrella, 2008).



Però, sense dubte, una de les trobades musicals més fructíferes de l’artista va ser amb Ennio Morricone. La seua relació es remunta a 1995 quan Dulce Pontes va posar veu al tema “A brisa do coração” de la banda sonora de la pel·lícula Afirma Pereira. Uns anys més tard, en 2003, van tornar a treballar junts en el disc Focus (Universal) amb partitures del mestre romà cantades en portugués, anglés, italià i castellà. També hi van incloure algunes cançons inèdites, com un poema de Federico García Lorca i uns versos de João Mendonça dedicats a Amália Rodrigues, gran referent de Pontes. Finalment, tots dos es van retrobar durant la recent gira de comiat del compositor.



Al llarg del segle XXI, l’artista ha editat tres treballs. El primer, O coração tem três portas (Zona música, 2006), era un doble directe on combinava el folklore portuguès amb una aproximació a la música medieval. En 2009 va veure la llum Momentos (Farol), una antologia de gravacions en viu -com la interpretació de “Todos somos um” amb José Carreras– i noves versions dels seus temes més coneguts. Finalment, Peregrinação (Ondeia Música, 2017) és un compendi de temes en portugués i en castellà on la vocalista canta sobre el “Concierto de Aranjuez” del mestre Joaquín Rodrigo, adapta textos deFernando Pessoa, reivindica el “Grândola Vila Morena” de José Afonso i transita per “La leyenda del tiempo” que va popularitzar Camarón.



A més dels grans èxits i dels últims temes editats per la cantant, el públic que s’aprope als Jardins del Real també podrà escoltar les composicions que Dulce Pontes està preparant per al seu pròxim disc amb el guitarrista flamenc Daniel Casares, qui l’acompanya en aquesta gira. Així mateix, sobre les taules de l’escenari hi seran Davide Zaccaria (violoncel); Amadeu Magalhaes(instruments populars); Marta Pereira da Costa (guitarra portuguesa);Paulo da Silva (percussió i bateria); Juan Carlos Cambas (piano); iHumbert Jan Hubeek (saxo).



Entrades a la venda

Les localitats per al recital de Dulce Pontes en els Concerts de Vivers de València de demà dijous, 18 de juliol, es poden adquirir en la web oficial del festival: www.concertsdevivers.com. Els preus dels tiquets oscil·len entre els 25 i els 38 euros, més despeses de gestió.



Les taquilles entraran en funcionament a les 19:00, mentre que el recinte obrirà les portes a les 20:00. L’inici de l’actuació està previst per a les 22:00 hores.



Els Concerts de Vivers són una iniciativa de l’Ajuntament de València amb la col·laboració de l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i el patrocini d’Amstel.



MÉS INFORMACIÓ EN: www.concertsdevivers.com

FACEBOOK – TWITTER – INSTAGRAM

Els Concerts de Vivers 2019

Dimecres, 17 de juliol: Ketama

Dijous, 18 de juliol: Dulce Pontes

Divendres, 19 de juliol: Alfred García + Els Jóvens + Tardor

Dissabte, 20 de juliol: Iseo & Dodosound with The Mousehunters + Auxili + Roba Estesa

Dimarts, 23 de juliol: Aitana

Dimecres, 24 de juliol: Crystal Fighters + Niña Coyote eta Chico TornadoDijous, 25 de juliol: La Casa Azul + Xoel López