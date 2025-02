Un mural per conscienciar sobre la biodiversitat marina

L’Oceanogràfic de València i l’artista Dulk han inaugurat Mediterraneus, un impressionant mural situat al barri del Cabanyal. Aquesta obra, la primera intervenció de l’artista en un espai exterior de la ciutat, busca sensibilitzar el públic sobre les amenaces que afecten la biodiversitat del Mar Mediterrani a través de l’art.

Una espiral d’espècies en perill

El mural cobreix la façana d’un edifici i representa més de 20 espècies marines en una espiral que simbolitza el seu estat de conservació. A l’inici de l’espiral es poden veure animals vulnerables, com el catxalot o la tortuga llaüt, mentre que cap al centre apareixen espècies en perill crític com la foca monjo o el tauró martell, que es dissolen en bombolles, representant la seua possible extinció.

Un missatge sobre les amenaces ambientals

A banda de la representació d’espècies, l’obra inclou elements que simbolitzen les principals amenaces ambientals que afecten el Mediterrani. Entre aquests, el cranc blau, una espècie invasora; el blanquejament del corall causat pel canvi climàtic; la degradació de l’hàbitat, representada per una àncora sobre un prat de posidònia; i la contaminació marina, amb xarxes fantasma i plàstics ingerits per tortugues.

Art i ciència per la conservació

Mediterraneus forma part del programa Art per la Conservació de l’Oceanogràfic i ha estat elaborat amb l’assessorament de biòlegs i veterinaris. A més, Dulk ha dirigit un taller amb estudiants de Belles Arts per aprofundir en els problemes ambientals del Mediterrani i plasmar-los en l’obra.

Un acte inaugural amb gran participació

L’artista ha destacat que aquest és un dels seus murals més elaborats i ha subratllat la importància de portar l’art al carrer per fer-lo accessible a tothom. L’acte d’inauguració ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de València, María José Catalá, representants de l’Oceanogràfic, veïns del barri i estudiants participants en el projecte.

Per concloure la inauguració, s’ha descobert una placa commemorativa que simbolitza la integració de l’art i la conservació marina a València.