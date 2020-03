Duque afirma que les investigacions espanyoles enfront del COVID-19 són competitives i aportaran resultats

Connect on Linked in

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha comparecido junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para informar de las investigaciones que están en marcha en España para responder a la crisis causada por la COVID-19 y del apoyo del Gobierno al trabajo de los científicos.

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha subratllat que la ciència treballa contrarellotge per a trobar una solució a l’emergència sanitària provocada pel SARS-COV-2 i ha assegurat que les investigacions espanyoles són competitives i podran aportar resultats de gran valor a aquesta lluita mundial per a trobar tractaments i vacunes. El Reial decret llei 8/2020, aprovat pel Consell de Ministres el 17 de març, inclou 30 milions d’euros per a impulsar les seues investigacions en el nou coronavirus.

Duque ha explicat que els investigadors espanyols estan en contacte diari amb centres d’altres països i es produeix un constant intercanvi d’idees per a trobar la millor solució a aquesta crisi. “Les investigacions espanyoles que estem promovent són competitives i podrien aportar resultats de gran valor a aquesta lluita mundial”, ha dit.

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, durant la seua intervenció

En concret, Duque ha destacat que a Espanya hi ha capacitat de fabricar vacunes i medicines, tant les descobertes al nostre país com les que vinguen d’altres països. Per a això, s’estan mantenint i promovent les capacitats necessàries. En particular, la coordinació a la Unió Europea està garantida, i això permetrà que puguen desenvolupar-se les solucions que trobe la ciència.

Pel que fa a Espanya, el ministre ha explicat que els investigadors espanyols van començar a treballar de manera intensa quan es va saber d’aquesta malaltia, durant el mes de gener, i ja a principis de febrer es van alliberar mitjans per a assegurar les màximes facilitats i tots els mitjans a la investigació.

Espanya té àrees molt competitives i s’està concentrant en elles. El Govern està promovent la investigació en diversos centres, que col·laboren en projectes tant propis com de la Unió Europea. Com a exemples, el ministre Duc ha citat alguns d’ells:

Centre Nacional de Biotecnologia (CNB): l’equip liderat per Luis Enjuanes i Isabel Sola està treballant en el desenvolupament d’una vacuna. En aquest mateix centre, hi ha un altre grup liderat per Mariano Esteban que està treballant en una altra vacuna basada en una altra estratègia amb proteïnes virals.

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2): treballa en un mètode diagnòstic ràpid a través d’un nou dispositiu basat en nanotecnologia biosensora òptica que permetrà detectar el coronavirus en uns 30 minuts.

Centre Nacional de Microelectrònica-IMB: treballa amb l’ICN2 en la part electrònica, fabricant xips a la sala blanca.

Universitat Politècnica de Madrid i l’Hospital Clínic: treballa en un altre kit de diagnòstic ràpid.

El Centre Nacional de Supercomputación-Barcelona upercomputing Center (CNS-BSC) té diversos projectes de disseny avançat de medicaments assistit per computació d’altes capacitats. A més, assisteix als altres grups per a proveir potència de càlcul, que combinat amb l’examen bioquímic i fenotípic, pot reduir considerablement els temps necessaris per a la creació de fàrmacs.

A més, l’Institut de Salut Carles III, dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, ha llançat una convocatòria addicional per a iniciar investigacions que tinguen alt nivell, a través del Fons COVID-19, finançat amb fins a 24 milions d’euros aprovats en el Real-Decret llei de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del nou coronavirus.

D’altra banda, Duque ha explicat que els organismes públics d’investigació i les universitats s’estan bolcant a posar a la disposició del Ministeri de Sanitat el seu material sanitari i les seues capacitats per a diagnosticar el COVID-19: el CSIC disposa en tota Espanya de 47 laboratoris de seguretat biològica i 437 màquines d’anàlisis de virus per mètodes genètics per a analitzar mostres que les autoritats sanitàries ja poden utilitzar per a fer més deteccions del COVID-19. I en una primera fase, un total de 27 universitats han comunicat la disponibilitat de 937 persones capacitades per a realitzar proves diagnòstiques i molts recursos materials.

Així mateix, el Govern donarà suport a la innovació en empreses l’activitat de les quals es puga haver vist afectada per aquesta emergència sanitària. El dimarts, el Consell de Ministres va aprovar una línia d’ajudes directes a la I+D+I empresarial lliures de garanties amb una mobilització de 500 milions d’euros en crèdits per a pimes i empreses de fins a 1.500 treballadors. El ministre ha agraït el treball dels científics, que estan fent “un grandíssim esforç. La vacuna arribarà i estarà a la disposició dels espanyols”, ha dit.