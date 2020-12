Durant 2021, els bars i restaurants de Sueca tampoc pagaran taxa per ocupació de via pública

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca prorroga durant 2021 la suspensió del pagament per ocupació de la via pública a bars i restaurants Com ja es va comprometre el govern municipal a l’abril passat, la mesura serà efectiva també durant tot l’any vinent.

L’equip de govern municipal i regidors amb delegació han anunciat la continuïtat de la mesura, que es va prendre el mes d’abril passat, sobre la suspensió durant tot 2021 de la taxa per ocupació de via pública per a bars i restaurants.

Des de la Regidoria de Comerç, i davant la preocupació per la situació tan inestable i incerta que està produint la pandèmia en tants negocis de Sueca, s’ha decidit la pròrroga d’esta mesura durant tot l’any vinent per a ajudar a pal·liar, en part, els greus efectes econòmics que està suposant la crisi sanitària.

Esta mesura, juntament amb unes altres que hem posat en marxa durant estos mesos, busca, a més, que els comerços i negocis de Sueca puguen estar oberts amb les majors condicions de seguretat possibles

Des del departament de Comerç continuen treballant perquè els negocis puguen suportar de la millor manera possible esta situació que comença a estendre’s ja massa en el temps”, tal i com exploca Manoli Egea, la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Sueca.

El mes d’abril passat, l’Ajuntament va realitzar també una modificació de l’ordenança per a poder concedir més espai a les terrasses de bars i restaurants, en aquelles ubicacions que ho permeteren, a fi de compensar la reducció d’aforaments.

Tal com ens vam comprometre quan la vam anunciar, esta mesura podria prorrogar-se durant 2021 si la situació no millorava dràsticament. A les portes del nou any, i davant la incertesa sobre com evolucionarà la crisi sanitària, este Ajuntament continuarà sent ací amb totes aquelles mesures que ajuden a incentivar la nostra economia local”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.