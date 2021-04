Durant aquest cap de setmana s’ha celebrat en el centre Colonial Sport la fase provincial i autonòmica del campionat nacional base individual i la copa base de conjunts.

El dissabte va ser el torn de les individuals, que lluitaven per aconseguir una de les 10 primeres places en la seua categoria, que els donaven el passe a la fase nacional. Elles van ser:

Alicia Ridichie i Naia Sapiña, amb una sisena i una novena posició autonòmica en la categoria aleví 2010.

Mar Pons, amb una sisena posició autonòmica en la categoria infantil 2009.

Paula Villanueva, amb una novena posició autonòmica en la categoria infantil 2008.

Cora Serrano amb una setena posició autonòmica en la categoria juvenil 2004/2005.

Elena de la Torre amb una huitena posició autonòmica en la categoria juvenil.

Destacar que Alicia, Mar, Paula i Cora, van ser quartes provincials en les seues respetivas categories, fregant per tant el podi amb molt bones sensacions.

L’alevins Stella Chafer i Gyselle Serrano no van poder aconseguir la classificació en el seu primer any d’individual amb aparell, encara que van estar precioses, unes fallades les van allunyar de les primeres posicions.

I la gran alegria del cap de setmana ens la va donar el diumenge el conjunt benjamin de copa base format per; Zaira Sapiña, Paula Gimeno, Marta Hellin, Estela Sakalauskaite i Núria Megia, que es va penjar la medalla d’or tant en la fase provincial com en l’autonòmica.

Ara, a preparar la fase nacional que se celebrarà la primera setmana del mes de juny amb la seu encara per determinar.

