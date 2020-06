Durant la webinar “Ricardo Samper: Humanista, il·lustrat i polític””, a l’Ateneu Mercantil

Connect on Linked in

Gotzone Mora destaca la importància de Ricardo Samper en la nostra història

Posar en valor i destacar la importància del valencià Ricardo Samper ha sigut el principal objectiu de Gotzone Mora en la webinar de l’Ateneu “Ricardo Samper: Humanista, il·lustrat i polític”. La professora universitària ha descobert, durant la ponència, la vocació de servei d’un valencià que a més de ser President de la II República va ser president de l’Ateneu Mercantil.

Per a conéixer millor a Ricardo Samper, Gotzone Mora ha realitzat un recorregut per la seua biografia i ha ressaltat la importància de conferències com la celebrada en l’Ateneu per a donar a conéixer a un gran desconegut al seu país i que caldria posar en valor. Ha recordat que va ser amic i seguidor de Blasco Ibáñez, militant en la Unió Republicana Autonomista (PURA). En la seua faceta laboral va ser advocat de gran èxit, arribant a ser lletrat assessor de la Séquia Real del Xúquer.

Durant la conferència Gotzone ha repassat la seua faceta més política, recordant que en 1911 va ser triat regidor de l’Ajuntament de València pel PURA i entre 1920-22 va ser alcalde de València. A més ha apuntat que durant el seu mandat es van gestar, entre altres, el projecte de la propietat municipal de la Devesa de l’Albufera, un fort suport de l’exportació de cítrics, va fomentar millores del ferrocarril entre Madrid i València, va impulsar de la línia marítima entre València i Palma i va sol·licitar el port franc a València, la qual cosa es va traduir en obres en el recinte.

En la seua faceta política nacional, ha recordat que va ser diputat pel Partit Republicà Radical, ministre de Treball i Ministre d’Indústria. Va ser entre abril i octubre de 1934, després de la dimissió d’Alejandro Lerroux, quan va ser designat President d’II República i des d’aquest lloc va promoure l’aprovació del decret de creació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.



Gotzone Mora també ha recordat l’exili en 1937 a Lausana (Suïssa) morint un any després als 57 anys. No seria fins a 1951 quan les restes de Ricardo Samper van ser traslladats a València.

A més ha destacat una part no gaire coneguda de Ricardo Samper, el ser considerat el primer europeista valencià, després que fóra pioner a plantejar la necessitat d’una estructura econòmica i política comuna a Europa. De fet, com a president de l’Ateneu va impulsar un manifest de suport perquè Espanya formara part del llavors germen de la posterior Unió Europea.