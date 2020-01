Connect on Linked in

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, explica que el consistori garantix que no se suspenga el subministrament d’aigua, llum i gas a cap persona



Durant l’any 2019 l’Ajuntament de València ha concedit ajudes directes per valor de 724.000 euros per a pal·liar la pobresa energètica a la ciutat i, així, que cap persona veja com se li talla el subministrament energètic per no poder fer front a les factures d’estos béns bàsics. Estos diners han permés pagar 1.482 factures d’aigua, 1.421 de llum i altres 116 de gas. A açò cal afegir les ajudes d’emergència social que es concedeixen a les persones que acudeixen als servicis socials durant tot l’any.



La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha dit que “s’han realitzat nombroses paralitzacions de talls de subministraments així com restauracions. Mitjançant el Conveni de Servicis Socials amb l’entitat EMIVASA s’han aconseguit tramitar molts plans de pagament perquè les persones usuàries puguen fer front per si mateixes del deute restant del que els ha cobert l’ajuda, mitjançant una xicoteta aportació mensual amb una durada d’un any”.



Igualment, mitjançant el conveni que manté Servicis Socials amb Iberdrola s’han protegit molts contractes per evitar els talls de subministraments, així com s’han tramitat restauracions i plans de pagaments. “Unes gestions que estan contribuint també, a banda de les ajudes econòmiques directes que fa l’Ajuntament, a restar gravetat a la situació que es viu en determinats domicilis en estes dates de més fred”, ha explicat Lozano.



La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, recorda que les necessitats s’han de canalitzar a través dels centres municipals de servicis socials i recomana adreçar-se al seu centre de referència per informar de qualsevol situació sobrevinguda, ja que cap queda desatesa per part de l’Ajuntament.



OFICINA DE L’ENERGIA



D’altra banda, l’Ajuntament ha intervingut en persones amb situació de vulnerabilitat i d’empobriment energètic amb l’objectiu de reduir els seus gastos de subministraments bàsics (electricitat, gas i aigua o altres combustibles), millorar l’eficiència energètica de les seues vivendes i augmentar la qualitat de vida d’elles i les seues famílies, a través de l’Oficina de l’Energia.



L’estalvi mitjà potencial de les famílies intervingudes fins ara és d’entre 200 i 300 euros a l’any. Gràcies a les intervencions realitzades, s’està observant que un nombre elevat de persones que es troben en situació de vulnerabilitat i empobriment energètic, pateixen d’un alt nivell de desinformació i desconeixement en temes energètics, de factura elèctrica i dels seus drets com a consumidors, la qual cosa repercuteix en una despesa energètica i unes factures molt elevades.



“Tot això ens confirma la importància de seguir treballant este problema des d’un enfocament informatiu, formatiu i conscienciador que complemente tot el treball d’ajudes directes i de gestions amb les companyies de subministrament que estem fent amb l’objectiu que cap persona passe fred en sa casa”, ha conclós Lozano.